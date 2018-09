Mere motorkraft i Ford S-Max og Galaxy

Ford S-Max er et kørende bevis på, at SUV’erne langt fra har fortrængt de oftest mere praktiske og rummelige MPV-modeller fra markedet og købernes bevidsthed. Fra januar til og med juni i år, altså på seks måneder, havde Ford held med at afsætte 914 styk S-Max i Danmark, og det er blot tre biler færre end mærkets egen populære SUV, Kuga. Det er også flere S-Max end Kia fik solgt af SUV’erne Stonic, Sportage og Sorento i det samme tidsrum. Sammenlagt, ikke for hver enkelt af modellerne.



S-Max er dermed big business for Ford Danmark, så et teknisk facelift kan kun bringe glæde hos importøren og forhandlerne, som får flere argumenter overfor kunder og leasingselskaber. Da den større Galaxy, der i forhold til S-Max har syv sæder som standard (merprisen for at gå fra fem til syv sæder i S-Max er 20.-21.000 kr., afhængigt af udstyrsniveau), læner sig tæt op af S-Max, gælder det mere eller mindre usynlige facelift også den.



De største ændringer finder vi i maskinrummet på MPV’erne. Dieselmotorerne stod stadig for hovedparten af de indregistrerede biler i første halvdel af året - kunderne til en ny S-Max eller Galaxy er mest af alt firmabilister - så vi lægger ud med, at de gamle dieselmotorer er udgået til fordel for Fords seneste 2-liters dieselmotor, EcoBlue. Den lever op til de strenge emissionskrav, og kunderne kan tillade sig at være kræsne omkring ydelsen. EcoBlue-motoren er lanceret med hele fire stærkt varierende ydelser, fra 120 til 240 hk.



Mellem de to yderpunkter finder vi de nok mest relevante versioner med 150 og 190 hk. Den nu hedengangne 2-liters TDCi-motor kunne fås med 120, 150, 180 og 210 hk, så der er mere motorkraft i de to stærkeste udgaver, hvoraf den nye med 240 hk har to turboladere og dermed kan spænde musklerne og yde 500 Nm ved 2.000 o/min. Det er 50 Nm mere end før, og den svageste diesel med 120 hk vinder også i spillet omkring ekstra kræfter, så den med 30 Nm mere rammer 340 Nm.



En ny benzinmotor med 165 hk er på vej



De private S-Max- og Galaxy-kunder vil Ford gerne nå med motorer, der kører på benzin, og mens vi kun finder små spor af en benzinmotor på prislisten, så står en 1,5-liters motor med 165 hk til at blive introduceret i oktober. Ydelsen stiger 5 hk fra før, men vi er ret skråsikre, når vi nu siger, at motoren er skiftet helt ud. S-Max og Galaxy skulle få den nye 1,5’er fra Fiesta ST og Focus, hvor det er tre cylindre, ikke fire, der driver bilen. De 165 hk finder vi hverken i Focus eller Fiesta ST, hvor man får henholdsvis 150/182 hk og 200 hk (Focus med 182 hk fås ikke i Danmark pt.), men vi baserer idéen om den trecylindrede motor på, at det maksimale moment, 242 Nm, er til stede fra de samme 1.600 o/min som i Focus med 150 hk.



En nyhed vi ser lige så meget frem til at prøve som motorerne er den nye automatgearkasse, set først i den nye Focus, med otte fremadgående gear. Det kan næsten kun blive en solid opgradering, for det er to trin mere end før, og det er, ikke mindst et farvel til Fords middelmådige PowerShift-dobbeltkoblingsgearkasse, som dieselmotorerne kunne leveres med. Den nye gearkasse kan potentielt løfte komfortniveauet i S-Max og Galaxy, og forbruget skulle også være forbedret. Gearkassen har ingen traditionel gearstang, men derimod en stor drejeknap foran midterkonsollen. 8-trins gearkassen fås ikke til dieselmotoren med 120 hk, mens den er en valgmulighed til de to versioner med 150 og 190 hk - med 240 hk er automatgearkassen altid inkluderet.



Ford har lavet justeringer af flere sikkerhedssystemer, så den adaptive fartpilot nu kan bremse helt ned og starte op igen automatisk indenfor tre sekunder, og blind vinkel-systemet opfanger bagfrakommende biler på længere afstand. Sikkerhed har også med udsyn at gøre, så for at gøre vinduesviskerne og sprinklerdyserne mere effektive, er dyserne nu integreret i viskerarmene. Priserne for den fornyede S-Max starter ved 341.475 kr. for 2,0 EcoBlue med 150 hk og Titanium-udstyr med bl.a. 17” alufælge, klimaanlæg med to zoner, 8” touchscreen, varme i forsæderne og nøglefri start. Basismodellen 2,0 EcoBlue med 120 hk og det lavere Trend-udstyr er underligt nok dyrere med en startpris på 397.705 kr. Topmodellen 2,0 EcoBlue Bi-turbo med 240 hk og ST-Line-udstyr koster 492.240 kr.



Priserne for Galaxy starter ved 381.900 kr. for 2,0 EcoBlue med 120 hk og Trend-udstyr, mens den dyreste udgave er med dieselmotoren med 190 hk, automatgear, firehjulstræk og Titanium-udstyr til 622.950 kr. Ingen pris endnu for biler med benzinmotor.





Artiklen fortsætter under billedet Det usynlige facelift har også fundet vej til den større Galaxy, som har syv sæder som standard Foto : PR