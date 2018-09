Mercedes klar med ny højteknologisk SUV

Mercedes-Benz var med i den første bølge af producenter, som indså at luksusbiler også bevæger sig i højden. I 1997 introduceredes den første M-Klasse (ML), produceret på en ny fabrik i USA – og den første SUV fra mærket blev en enorm succes. Tre generationer af M-Klasse, et navneskifte til GLE og tilføjelsen af en GLE Coupé har været en del af rejsen siden 1997, og tyskerne ved, at der står meget på spil; konkurrenterne er talrige i dag, og klassen er blandt de mest eftertragtede biler i mange egne af verden.

Den nye GLE var derfor ventet med spænding, og Blog om Biler kan nu vise de første billeder af den store nyhed. Den fjerde GLE fortsætter historien – men ændrer samtidig på den. For første gang fås den med syv sæder, for i kraft af ny teknik og 8 cm længere akselafstand er der plads til en ekstra række. Men rækken foran, altså række to, bliver også lidt af en luksusoplevelse, for den fås for første gang med elektrisk justerbare sæder, som bl.a. kan rykkes 10 cm frem og tilbage. Bagagerummet rummer 825-2.055 liter (med fem/to sæder i brug).

Luksus skrives i det hele taget med stort L i den nye GLE. Interiøret er fuldt opdateret, og den lille infotainmentskærm i midten er ryddet af vejen til fordel for et system med system med to sammenhængende skærme på 12,3″ – en til infotainment, en til instrumentering. Infotainment- og styresystemet er det nye MBUX med kunstig intelligens fra A-Klassen, men her er det udvidet med en såkaldt Interior Assist. Et kamera over bakspejlet holder øje med føreren og forsædepassagerens hånd- og armbevægelser og forudser, om man fx rækker ud efter indstillingen til sædemassagen eller navigationen – og så fremhæves funktionen på skærmen. Systemet kan sågar skelne mellem førerens og passagerens hånd, så det er den rigtige sædemassage, der tændes for.

Mange nye sikkerhedssystemer er kommet til, og GLE kan nu bl.a. fås med en adaptiv assistent, som på forhånd tager højde for kødannelse og regulerer farten i god tid. En udvidelse af Active Brake Assist gør, at GLE selvstændigt kan bremse ned for modkørende, når man drejer ud.





Artiklen fortsætter under billedet Ingen overraskelser i interiøret, hvor GLE efteraber de fleste eksisterende modeller fra mærket. Med den forskel, at det udvidede MBUX-infotainmentsystem kan forudse, hvilke funktioner føreren og forsædepassageren rækker ud for at ændre på - et kamera ved bakspejlet overvåger hånd- og armbevægelser, og så fremhæves de nødvendige funktioner på den store touchscreen Foto : PR Daimler AG - Global Communica

Mange motorer på vej, men en til at starte med

Mercedes-Benz har gjort meget for at gøre GLE mere adræt på vejen, men samtidig også mere velegnet til terrænkørsel. En ny luftundervogn med 48 volt spændingssystem kan regulere dæmpningen for hvert hjul individuelt, og det kan endda opsamle energi fra dæmpningsmanøvrer på dårlige veje. Som S-Klassen fås GLE med et system, Surface Scan, som aflæser vejen foran bilen og indstiller affjedringen. 4Matic-firehjulstrækket kan i nogle varianter levere 100 procent af motorens moment til for- eller bagaksel. Firehjulstrækket kan bl.a. ved fastkørsel i sand automatisk justere undervognen op og ned for at trykke sandet fast, som vil give bedre greb, og man kan via bilens touchscreen indstille hvert hjul individuelt i forhold til fjedringsraten.

Den nye kommer i første omgang med en enkelt motor, en benzinmotor på 3 liter med en ydelse på 367 hk. Det er en af de nye motorer med cylindrene i række, og den får hjælp af EQ Boost-systemet, et el- og hybridsystem, som aflaster motoren og yderligere kan levere 22 hk eller 250 Nm. En del flere motorer vil følge, og det gælder både motorer med fire, seks og otte cylindre (AMG-udgaverne 53 og 63 er på vej) – samt mindst en plugin-udgave med meget længere rækkevidde end den tidligere udgave.

Konkurrenterne har ingen intentioner om at lade Mercedes-Benz løbe med kunderne. BMW har sin nye X5 på vej på markedet, Volkswagen har introduceret sin nye Touareg, og Audi arbejder uden tvivl på et intensivt facelift til Q7. Mercedes-Benz slår igen med en ny GLE Coupé, men også en afløser til den større SUV, GLS – som enten kommer udelukkende som en mere luksuriøs Mercedes-Maybach-model eller i hvert fald med den variant som en mulighed.