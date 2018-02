Mercedes-Benz træder varsomt med facelift af C-Klassen

Den er populær som firmabil i Danmark, og kampagnepriser gør at selv private kan få råd - C-Klassen fra Mercedes-Benz er blevet langt mere almindelig end nogen af dens forgængere. I 2017 kom næsten 2.800 nye C-Klasse på gaden i Danmark. På verdensplan har tyskerne solgt flere end 415.000 styk alene sidste år. Den succes sættes ikke over styr med faceliftet, som vi nu kan vise første billeder af.





Artiklen fortsætter under billedet Desværre må vi vente med at kende detaljerne omkring motorprogrammer. Vi forventer, at den firecylindrede dieselmotor fra E-Klassen langt om længe afløser den gamle, støjende dieselmotor fra den nuværende C-Klasse. Vi håber også, der bliver plads til en ny sekscylindret rækkemotor og en firecylindret turbomotor med mildhybridteknik Foto : PR Daimler AG - Global Communica

Artiklen fortsætter under billedet Man må gerne være skuffet. Mercedes-Benz er ikke gået hele vejen med facelift af interiøret, så i stedet for at køre med et bredt panel med to sammenhængende skærme - som i A-, E-, S- og G-Klasse - kører C-Klassen videre med den fritstående og lidt kluntede skærm i midten, som dog er blevet større. Instrumenteringen er nu fuld-digital Foto : PR Daimler AG - Global Communica

Kofangerne er nok bedste indikation for, at vi her har med 2018-modellen at gøre. Designændringerne er mildest talt overskuelige. Bedre overblik i natten giver de nye Multibeam LED-forlygter med Ultra Range (forlænget rækkevidde). Baglygterne har samtidig fået nyt look. Hele den elektroniske arkitektur er ny, så man fremover kan få flere sikkerhedssystemer fra S- og E-Klasse, så C’eren i visse situationer delvist kan køre selv, men hvor man stadig kun kan slippe rattet i en kort periode .De udvidede detaljer omkring faceliftet giver Mercedes-Benz endnu ikke, og det samme gælder motorprogrammet - vi regner dog med den ‘nye’ firecylindrede diesel fra E-Klassen og måske den firecylindrede benzinmotor på 2 liter med mildhybridteknik og cirka 300 hk. Vi håber også på en udgave af den nye rækkesekser fra S-Klassen.En totalrenovering af førerpladsen med to sammenhængende skærme ville have bragt C-Klassen på linje med den nye A-Klasse og de større modeller, men tyskerne har valgt at bibeholde indretningen med “svævende” skærm til infotainment og separat instrumenthus - som dog nu er fuldt digitalt og kan sættes op på tre måder. Det er en mindre skuffelse, men dog stadig en skuffelse, især når den mindre A-Klasse kører med den mere moderne indretning.