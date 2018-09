Lyntest: VW T-Roc Sport gør delvist op med det kedelige

T-Roc har markeret sig fornuftigt i det mellemstore SUV-segment, og snart lancerer Volkswagen den mindre T-Cross. Så tyskerne er ved at være på plads, for det er, som så ofte sagt før, blandt de små SUVer, at væksten i fremtidens bilsalg ligger gemt, og der arbejdes hårdt på at perfektionere genren hos stort set alle producenter. Selv om T-Roc er en velkørende og kompetent lille SUV, har den navnlig sit lidt kedelige interiør imod sig. Det er en velkørende bil af høj kvalitet, men den er ret svær at sidde og føle sig forelsket i, når man anskuer bilen med hjertet frem for med hjernen.

Artiklen fortsætter under billedet BMINTERN - ccc

Hvad er nyt?

En fiks måde at løse det problem på er at grave dybt i ungernes børneopsparing og købe kalorius i Sport-udgaven, altså den topudstyrede version.

På ydersiden er der mindre ændringer i designet, blandt andet nye former på luftindtagene og en lidt anderledes bagende.

Artiklen fortsætter under billedet BMINTERN - ccc

Men det er jo som bekendt det indre, der tæller, og det er også her, der er den største forandring at spore. Du får ganske vist ikke lædersæder, men i Sport er der trods alt læderlook, på både sæder og dørkarme, og fancy farvede syninger. Der er også blanke stålpedaler og i det hele taget en lidt mere lækker og gennemarbejdet fornemmelse bag rattet, og det har T-Roc savnet.

Når man så lægger køreoplevelse fra den 190 hestes TSI-motor og firhjulstrækket oveni, ender man faktisk med alligevel at være helt glad bag rattet.

Artiklen fortsætter under billedet BMINTERN - ccc

Hvad virker?

Med den dyre udstyrspakke og den velkørende drivlinje ender Sport-udgaven af T-Roc som en både luksuriøs og dynamisk fornemmelse med en 0-100 km/t-tid på 7,2 sekunder. Den er hurtigere end en gammel Golf GTI i sprintdisciplinen, og takket være firehjulstrækket klarer den snildt en dansk vinters snefygning.

Artiklen fortsætter under billedet T-Roc i topudstyrsversionen har det lækkerhedsniveau i kabinen, man forventer af en Volkswagen. Foto: Bertel H. Jensen

Hvad virker ikke?

Prisen er stadig meget høj i forhold til konkurrenterne – hvis vi regner Nissan Qashqai som en hovedkonkurrent. T-Roc er temmelig pebret, og når vi rammer toppen i både drivlinje og udstyr, er det værd at overveje, hvad man ellers kunne få for samme penge.

Artiklen fortsætter under billedet BMINTERN - ccc

Er den noget for dig?

Hvis der skal være et VW-logo på snuden, så er den veludstyrede T-Roc et godt bud – uden at du skal bruge en halv million kroner på en veludstyret Tiguan. Men du skal sætte pris på ekstra power og have brug for firehjulstrækket, før den store drivlinje giver mening. Ellers kan du roligt spare de 75.000 kr. og nøjes med den forhjulstrukne 150 hestes udgave og holde fast i det høje Sport-udstyrsniveau, der endeligt adskiller T-Roc-kabinen fra en Volkswagen-varevogns.