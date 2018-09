Lyntest: Hyundais Fastback ligner ganske enkelt et fejlskud

Hyundai i30 har konsolideret sig som en solid spiller i Golf-klassen. Designet er enkelt, men gennemført, indretningen er i orden, udstyrsniveauet godt, og køreegenskaberne er helt på højde med konkurrenterne i klassen.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Hyundai i30 T-GDi Fastback Pris: 253.975 kr. Mål (L/H/B): 446/143/180 cm Køreklarvægt: 1.409 Kg. Anhængervægt u/m bremser: 600/1400 Kg Bagageplads: 450 liter Motor: R4, benzin på 1.353 cm3 Ydelse: 140 hk v. 6.000 o/min Moment: 242 Nm v. 1500 o/min. Transmission: 6 trins manuel 0-100 km/t: 9,2 sekunder Topfart: 208 km/t Forbrug: 18,2 km/l

Hyundai i30 er et attraktivt alternativ i klassen og ser ud til at være kommet for at blive. Det må man ikke nødvendigvis håbe bliver tilfældet for den sydkoreanske knopskydning, der hedder Fastback til efternavn. Lige så meget som ideen bag i30 Fastback på overfladen giver mening, lige så lidt fungerer den i praksis. Den ekstra plads mærker man ikke meget til, og designet lykkes subjektivt set hverken som sedan eller coupé.

Den ender med at ligne en højrøvet sedan, og det betyder i praksis, at den ender som et halvkikset bud på et karrosseriformat, som de danske købere for længst har dømt ude.

Artiklen fortsætter under billedet

Hvad virker?

Kabinen er forrygende. Når man sidder bag rattet, er man på afstand af det ydre design, og så er det stadig en i30, som er både køn og velkørende. Og så leverer fastbacken 55 liter mere i bagagerummet, som har en tophængslet klap, der giver gode adgangsforhold.

Hvad virker ikke?

Fastback ligner ganske enkelt et fejlskud. Når man så derudover bliver afkrævet 20.000 kr. ekstra i forhold til en i30 hatchback med samme motorisering og udstyrsniveau. Det gør det meget svært at se appellen. Måske får Hyundai styr på det i senere udgaver, men som den ser ud i dag, må det være en bedre idé at holde sig til en »rigtig« i30 og så bruge sine ekstra 20.000 kr. på eksempelvis et automatgear. Eller en familieferie til Mallorca.

Artiklen fortsætter under billedet

Er den noget for dig?

Med mindre du elsker ideen om at have en Fastback (et navn der klinger af klassisk sportsvogn og et liv i overhalingsbanen), så har jeg svært ved at se, hvem det er, der skal smide 20.000 kr. for 55 liter ekstra bagageplads. Men nu er design jo en subjektiv størrelse, så er du vild med det højrøvede look, skal du bare mærke efter nede i maven, om det er 20.000 kr. værd. Er svaret ja, kan du roligt og med god samvittighed sætte en underskrift på slutsedlen. Bare ikke familien får nys om, at det har kostet en tur til Mallorca.