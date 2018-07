Koreanerne knækker køredynamikkoden med Kia Ceed

Apostroffen er væk, og hvorfor Ceed lige præcis skulle bære rundt på den som Cee’d i 11 år, kan jeg kun forklare med, at Kias marketingfolk i 2007 havde brug for at tiltrække sig al mulig opmærksomhed for at gøre det klart, at Cerato (endelig) var død, og den første europæisk designede, udviklede og producerede Kia så dagens lys; navnet Ceed gemmer sågar på den historie: Community of Europe with European Design.



Den første Ceed var på alle måder den bedste Kia, endda den første rigtig gode Kia, som kunne tilfredsstille selv kræsne europæere, og den var en overraskelse for japanske, tyske og franske bilproducenter. Måske Ceed først slipper for apostroffen nu, hvor den ikke kun er en rummelig, fornuftigt prissat bil i Golf-klassen med syv års fabriksgaranti, men en fuldbyrdet konkurrent til Golf og co. med moderne turbomotorer, solidt sikkerhedsudstyr, lækre materialer – og ikke mindst forandrede køreegenskaber.

Koreanerne er ankommet



Kia suger kritik til sig og lærer, så hver ny generation af en bil bliver mærkbart bedre end den foregående. Det har givet Kia, og søstermærket Hyundai, et ry for at storme frem i bilindustrien. »Koreanerne kommer«, har det lydt siden 1990’erne, og koreanerne er helt bestemt ankommet. Men køreegenskaberne mangler næsten altid den balance, de bedste europæiske biler har, og de første to Ceed har ikke været en undtagelse. Kia har gjort op med det i den nye Ceed, som helt grundlæggende er langt fra og langt bedre end de to tidligere udgaver. Det kan ikke beskrives med tal, som at styretøjet er 17 procent mere direkte, hvor forandret Ceed er. På testruten i Nordsjælland bider den nye hatchback i asfalten, lader sig præcist, med fine justeringer, føre gennem skarpe sving, og jeg er sikker på, Ceed ikke bare har det bedste styretøj, Kia til dato har lavet, men et af de mest afbalancerede i klassen.

Det er den tidligere chef for BMW M, Albert Biermann, vi kan takke for en bil, der har ændret sig så meget. Efter at have stået i spidsen for meget af udviklingen omkring Kia Stinger og Hyundai i30N, kan han nu kaste sin glans over Ceed. Dynamisk set er Ceed nu meget stærkere, men også affjedringskomforten virker til at være vellykket; med 17” hjul, som er ekstraudstyr, er undervognen fast uden overhovedet at være hård.

Kabinen repræsenterer endnu engang et fremskridt for Kia, og materialer og kørestilling står for et solidt fremskidt. Touchscreen i størrelsen 7 eller 8" med Apple CarPlay bliver standard. Foto: PR

Luk faktaboks Udvid faktaboks Model: Kia Ceed 1,4 T-GDI Advance Prisgæt: Cirka 270.000 kr. Mål (L/B/H): 431/180/145 cm Køreklar vægt: 1.240 kilo Bagagerumsvolumen: 395-1.291 liter Motor: R4 turbobenzin på 1.353 cm3 Ydelse: 140 hk ved 6.000 o/min Moment: 242 Nm ved 1.500 o/min Transmission: 6-trins manuel 0-100 km/t: 8,9 sekunder Topfart: 210 km/t Forbrug: 16,9-17,9 km/l CO2-udledning: 128-135 gram/km

Fuldt motorprogram



Til at bakke den fornyede køreoplevelse op, er der i starten to benzinmotorer og en dieselmotor med to ydelser. Basismotor er en trecylindret benzinmotor på 1 liter med 120 hk, dieselmotoren på 1,6 liter yder 115 eller 136 hk. I testbilen formår en 1,4-liters benzinmotor med 140 hk, som først kunne mødes i Hyundai i30, at stable et rigtig godt kraftoverskud på benene, som gør det nemt og hurtigt at passere lastbiler på motorvejen, mens både kobling og den manuelle gearkasse gør det behageligt at køre i byen. En dobbeltkoblingsgearkasse med syv trin fås til den stærke benzinmotor og til dieselmotoren.

De stramme køreegenskaber passer til det opstrammede design og et interiør, som viser et næsten lige så stort fremskridt. Den nye Ceed er ikke spektakulær, i stedet er designet modent og fri for modeluner, som får en bils udtryk til at ældes hurtigt. Kabinen er på samme måde kompetent indrettet med meget bedre materialer end før, en god kørestilling, et lækkert rat og infotainmentsystem med 7” eller 8” skærm og Apple CarPlay.

Priser og udstyr er Kia Danmark endnu ikke klar til at tale om, forud for dansk introduktion i september, men i nærheden af 200.000 kr. for basismodellen med aut. nødbremsesystem, træthedsregistrering, DAB+, bakkamera, 7” touchscreen, varme i rattet og læderrat vil ikke være helt ved siden af. Veludstyret har Ceed altid været, og det laver Kia ikke om på, selv om meget andet er forandret.

Ceed har i den 5-dørs version en bagagerumsvolumen fra 395 til 1.291 liter - afhængigt af om bagsædet er oprejst eller nedfældet. Foto: PR