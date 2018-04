Kom med til GTI-fest på Sturup

Lige siden en række rebelske Volkswagen-ingeniører i midten af 1970’erne udviklede den første Golf GTI, har de tre bogstaver været synonym med tilgængelig og praktisk anvendelig køreglæde. Altså en helt almindelig familie-skøjte med ekstra power, ændret undervogn og en serie diskrete visuelle kendetegn. I dag er over 70 pct. af alle biler, der sælges i Danmark, i GTI-segmenterne fra Volkswagen, så man må sige, at tyskerne i den grad stadig sidder på den klasse, de lancerede med den første Volkswagen Golf GTI MKI.

Tre GTI’er at vælge imellem

Det har altid været Golfen, der har båret GTI-fanen, men Polo har flirtet med GTI-betegnelsen i et par generationer, og nu har Volkswagen også lanceret en GTI-udgave af Volkswagen Up.

Så der findes lige nu tre skarpskårne GTI-modeller i Volkswagens modelprogram: Golf GTI, Polo GTI og Up GTI. De har bogstavkombinationen og de røde GTI-stafferinger tilfælles, men ellers er det tre relativt forskellige biler. Men hvor får man mest GTI-spas for pengene? Altså hvilken en af de tre leverer mest sjov og køreglæde? For at finde svaret har vi samlet dem på Sturup Raceway uden for Malmø. Vi har derudover slæbt en original 110 hk Golf GTI MKI fra 1981 med for at have en referencemodel, i forhold til hvad det egentlig er, en underholdende GTI-model skal kunne.

Artiklen fortsætter under billedet Golf GTI møder Polo GTI, Up GTI og den originale Golf GTI til en dag på Sturup Raceway, hvor målet er at finde den mest underholdende Volkswagen GTI lige nu. Foto: PR

Den gamle dame har lidt vrøvl med koblingen, men med en kampvægt på omkring 800 kg er den hysterisk underholdende på den lille snævre bane. Den styrer skarpt ind, servostyring kan du kigge i vejviseren efter, og bremserne er sløvere, end jeg husker dem. Det her er 1970’er-teknologi i levende live. Motoren har hverken turbo eller kompressor, så den skal holdes over 5.000 o/min for at levere power. Derfor skifter jeg konstant mellem andet og tredje gear, mens jeg forsøger at ramme de tidlige bremsepunkter. Det er intenst og hysterisk underholdende, og det er den passion, jeg er på jagt efter i de nye GTI-biler. For hvad skulle pointen være med at vælge en GTI, hvis ikke det er for at få en intens køreoplevelse? Målt på rene præstationer er en almindelig Golf 1,5 TSI nemlig hurtigere end den originale GTI, så det handler ikke så meget om fart som om køreoplevelsen.

Overbevisende moderne GTI

Golf GTI MKVII er den ældste af test-GTI’erne. Modellen har et par år på bagen, og en ny lander i enten 2019 eller 2020. Testbilen er en performance-version med 245 hk og mekanisk spær. Den har et 7-trins DSG-gear, og den lægger frisk fra land. Den er hurtig og intens. Dens indstyring er knivskarp, og den holder linjen gennem kurven som et tog på skinner. Der er ingen tvivl om, at målt på rå fart er Golfen den mest kompetente af de tre nye GTI’er. Det føles, som om du kan køre den som et automobilsadistisk svin hele dagen, og den vil bare svare igen med et: ’Er det alt, hvad du har?’. Den leverer en overbevisende oplevelse af gedigen kvalitet – samtidig med at den har power, lyd og køredynamik, som en GTI skal have. På minussiden er Golf GTI efterhånden blevet en halvdyr størrelse. Du skal bløde over 400.000 kr. for at komme om bord i en Golf GTI, og vil du have performance-udgaven, flirter du med en halv million kroner.

Artiklen fortsætter under billedet Polo GTI leverer en langt mere luksuriøs kabineoplevelse end Up GTI, og til kun 100.000 kr. mere er den nok vinderen, hvis vi taler den totale ejeroplevelse og ikke kun køreglæde. Foto: PR

Den gyldne middelvej

Den nye Polo GTI har samme 1.984 cm3 turbobenzinmotor som Golf GTI – men droslet ned til 200 hk. Det gør den dog stort set lige så hurtig som Golf GTI i den 230 hk »basis«-udgave. Den fås kun med DSG-gear i Danmark, og mens Golf GTI har 7-trins DSG-gear, har Poloen kun en 6-trins DSG. På Sturup Raceway kommer man dog ikke ud af tredje gear, så der er forskellen umærkelig. Den er ikke helt lige så køredynamisk skarp som den testede performance-udgave af storebroderen, og man kan ikke mærke, at det er en mindre og lettere bil. Men den er stadig hurtig, og man oplever en langt mere intens bil end en almindelig kraftfuld Polo, så selv om den ikke på samme måde råber dig i ansigtet på flere tæv, er den umiskendeligt en GTI med fed lyd, skarpe køreegenskaber og en aura af gadedreng over sig. Fraprisen på 278.975 kr. ligger en basis-Polo under Golf GTI’s, så ud fra et klassisk ’værdi for pengene’-synspunkt leverer Polo GTI forrygende med GTI-oplevelse for pengene.

Køreglæde på budget

Volkswagen Up GTI er gået markant anderledes til GTI-opgaven end storebrødrene. Hvor der ikke er sparet på noget i tilfældet Golf GTI, virker det, som om udviklingen af Volkswagen Up GTI har været underlagt en slags dogmebegrænsning, hvor især prisen på slutproduktet har været afgørende. Den koster 183.976 kroner inklusive levering, og det er flere årtier siden, at du har kunnet få en Volkswagen med GTI-logo til under 200.000 kr. Men det betyder samtidig, at der er grænser for, hvor voldsomt ingeniørerne har kunnet skeje ud. Det betyder blandt andet, at der er tromlebremser i stedet for skivebremser bagpå, og at undervognen kun er moderat ændret.

Artiklen fortsætter under billedet Golf GTI MKI blev introduceret i 1976 som den første seriefremstillede familiebil modificeret til sportslig kørsel. Selv i 2018 er den hysterisk underholdende på en lille bane som Sturup Raceway.

Men det gør ikke Up GTI til en dårlig GTI. Tværtimod, fristes jeg til at sige. For på den måde minder den meget om originalen, der også blev udviklet med skarpt fokus på omkostninger, slutpris og det muliges kunst. Up GTI har en 6-trins manuel gearkasse, hvor den 90 hk Up TSI kun har en femtrins, og det betyder, at du har mere fleksibilitet i mellemaccelerationerne. Motorlyden i kabinen er decideret forrygende, og selvom jeg godt ved, at den er elektronisk manipuleret, så æder jeg den råt. Jeg pisker den rundt på Sturup omgang efter omgang, mens jeg leger med bremsepunkterne, tæsker gearkassen mellem andet, tredje og fjerde gear, og til sidst har jeg den oppe på tre hjul i flere af kurverne. Det opleves lidt som i den originale Golf GTI MKI. Bare uden de håbløse bremser og den sløje kobling. Den kræver en intens indsats at køre hurtigt, og selv om den har en turbomotor med solidt bundtræk, betyder de relativt beskedne 115 hk, at der alligevel skal arbejdes med bilen for at få den til at præstere.

Den ivrige lillebroder

Volkswagen Up GTI er helt klart den langsomste af de tre biler, men den er samtidig den mest intense i min bog. Den er en trillende understregning af, at køreglæde ikke handler om fart, men om graden af involvering. Jeg kan som øvet banekører presse Up GTI ud til dens grænse og få hele oplevelsen med. Jeg kan ovenikøbet køre den tæt på dens grænse på en snoet og trafikforladt offentlig vej uden at komme i karambolage med fartgrænserne. Det gør den til et festorgel på hjul.

Der er ingen tvivl om, at Golf GTI er den mest kompetente vogn på banen, Polo GTI er den, der leverer mest ’værdi for pengene’, og den originale Golf GTI er den mest krævende. Men fik jeg en dag mere på Sturup Raceway, og havde jeg de fire biler at vælge imellem, så ville jeg trille ud af pitlane i Up GTI igen, for her er min køreglæde bare størst og mest intens.