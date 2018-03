Københavnske delebiler udvider til Oslo

Inden udgange af 2018 vil GreenMobility i samarbejde med Norges Statsbaner sende 250 elektriske delebiler ud i Oslos gader. På billedet ses adm. direktør for GreenMobility, Torben Andersen, og koncernsdirektør for mobilitet og strategi hos Norges Statsbaner, Synne Homble.

Snart vil vores naboer i nord få mulighed for at køre rundt i elektriske danske delebiler. Det sker efter det københavnske delbilsselskab GreenMobility i dag har meldt ud, at de udvider til Oslo inden udgangen af 2018.

Udmeldingen kommer på baggrund af, at GreenMobility har underskrevet en hensigtserklæring med Norges Statsbaner om at etablere 250 elektriske delebiler i den norske hovedstad.

Ifølge adm. direktør for GreenMobility, Torben Andersen, er Norge et oplagt sted at udvide virksomhedens koncept for elektriske delebiler, da nordmændene i forvejen har et stort fokus på bæredygtighed, og da mange i forvejen kører i elektriske biler. Han tror således på, at nordmændene hurtigt vil tilslutte sig GreenMobilitys koncept.

»Norden er et naturligt udvidet hjemmemarked for os, og så er Oslo nærmest verdens elbilshovedstad, hvilket gør byen oplagt,« siger Torben Andersen.

Norge skal blive bedre til at dele

Ifølge koncernsdirektøren for mobilitet og strategi hos Norges Statsbaner, Synne Homble, er målet med samarbejdet at vise nordmændene, at bildeling er attraktivt. Her er danske GreenMobility en oplagt samarbejdspartner, mener hun.

»Vi synes, danske GreenMobility har udarbejdet et meget attraktivt koncept, som er let at overføre til Norge. Selskabet har lavet gode, kundevenlige løsninger, som fungerer i praksis,« siger Synne Homble.

Der findes i forvejen delebilskoncepter i Oslo, men det er første gang, at Norge bliver introduceret for free-float konceptet, hvor delebilerne ikke holder parkeret på faste parkeringspladser. Bilerne kan i stedet findes rundt omkring i byen og parkeres, hvor brugeren vil, når man er færdig med at køre i bilen.

Trods et større fokus på bæredygtighed er Synne Homble ikke sikker på, de nye elektriske delebiler nødvendigvis vil få større succes i Norge end i Danmark.

»Nordmændene er også glade for deres biler, så det er en stor omlægning for os, at vi kan dele bilerne i stedet for hver især at eje en privatbil. Vi har dog troen på konceptet og gør vores bedste for at gøre tilbuddet så attraktivt som muligt,« siger Synne Homble.

Videre ud i verden

Ifølge Torben Andersen er udvidelsen til Oslo blot det første skud på stammen. Selskabet har indtil videre undersøgt potentialet i 60 byer rundt omkring i Europa og har på baggrund af undersøgelsen planlagt at udvide til 21 byer i Europa inden 2020.

Torben Andersen kan ikke oplyse, hvor den næste udvidelse bliver, men oplyser, at virksomheden ser på samarbejder i hele Europa.

Der er dog ingen tanker hos GreenMobility om at udvide til flere danske byer.

»Vi er i tvivl om, om potentialet er der, og om de danske byer er store nok,« siger Torben Andersen.

I stedet ser Green Mobility gerne videre ud i verden, efter potentielle nye markeder.

»Vi må heller ikke se for snævert på det, for der store potentialer for markeder i både USA og Asien,« siger Torben Andersen.

Den endelige aftale forventes indgået mellem GreenMobility og Norges Statsbaner omkring 1. juni 2018.