Klumme: Vigepligtsanarki skaber kaos

Sagen er den, at jeg oftere og oftere ser, at man laver vigepligt på nyanlagte cykelstier, når de krydser sideveje eller omkranser en rundkørsel.

Jeg tror på regelkonsekvens. Det gør det simpelt og let at manøvrere i virkeligheden, og vigtigst af alt eliminerer det gråzonerne. For gråzonerne er der, hvor kaos regerer. Det er der, hvor vi ikke helt kender reglerne og derfor navigerer efter vores mavefornemmelse og omgivelsernes reaktioner.

Det er fedt, hvis man dyrker en ferieflirt og får et kick ud af ikke at ane hvor det hele ender. Eller hvis man er filminstruktør og vil lege med folks emotionelle sanseapparat. Så kan filmgængeren slutte sin fredag aften i Grand Teateret af med et glas hvidvin og en intellektuel debat omkring kameravinkler og fortællemodeller. Det er helt forrygende, og så er jeg fan.

Men hvis der er et sted, hvor der ikke må herske tvivl og gråzoner, så er det i trafikken. Der skal reglerne være krystalklare. Derfor bliver jeg helt hysterisk på den der ’Bertel Haarder efter afbrudt risengrød med børnebørnene’-maner, når jeg ser den nye tendens inden for cykelsti-anlægning på landet.

Det er i min optik lige så hovedløst som at sætte hjemmeværnet til at lege paskontrollører i et villatelt på Rødby færgehavn. For det mudrer bare alting og skaber usikkerhed og gråzoner, og det er der, kaos opstår. Det er fint nok, at en hjemmeværnsmand får afløb for et autoritetsbehov, når han skælder ud over et glemt pas til en leverpostejs-ærkedansker med en fejlfri sydsjællandsk accent og bagagerummet fyldt med dåseøl – for her er konsekvensen blot lidt pis, der kommer i kog. Men når man i trafikken begynder at skabe forskellige regler i sammenlignelige situationer, så skaber det usikkerhed, og det koster i værste fald brækkede knogler. Jeg kom forleden i en af de her rundkørsler i rollen som lycraklædt cyklist.

En ældre kvinde i en Polo skulle dreje ud af rundkørslen, mens jeg på cykel skulle videre rundt i rundkørslen. Jeg stopper, fordi teknisk forvaltning har malet hajtænder på cykelstien, og damen stopper, fordi hun er vant til at holde tilbage for cyklister i rundkørsler, og fordi hun måske kan erindre fra sin tid i teorilokalet, at i et uheld mellem en stærk trafikant (bilen) og en svag trafikant (cyklisten) skal cyklisten være spritstiv og svært synshæmmet for at få skylden ved en ulykke, der er 110 pct. cyklistens skyld.

Så holdt vi der og kiggede på hinanden i tre sekunder, inden hun vinkede mig over, og jeg modvilligt overtrådte min vigepligt. Det er ikke første gang, jeg har taget gestikulationsdansen med en bilist i den rundkørsel, og resultatet skifter fra gang til gang, om jeg kører først, eller bilisten kører først. Det er både dumt og farligt, for hvad hvis vi misforstår hinanden og begge kører? Jeg forstår udmærket bilisterne, for jeg er altid ekstra opmærksom, når jeg rammer selvsamme rundkørsel i bil, og har ved mere end et tilfælde været ved at torpedere end cyklist, der kørte rundt i rundkørslen med samme ejerfornemmelse, som cyklister altid har kunnet tage rundkørsler med.

Med den nye trend inden for cykelsti-anlægning skaber man unødig usikkerhed i trafikken. Så lad nu bare de lycraklædte fartdjævle på kulfibercykler beholde deres forkørselsret i rundkørsler, og når cykelstier langs hovedveje krydser sideveje. Det andet er inkonsekvent og skaber unødig usikkerhed og potentielt flere ulykker.