Kia tænker kreativt med ny Proceed

En modelune dør, en ny kommer til. På den måde er bilindustrien ikke anderledes end modebranchen, og det handler i bund og grund om at have fingeren på pulsen. Hvad bliver stort, hvad bliver et flop? Når det kommer til den i Europa uhyre vigtige Golf-klasse, kompakte biler med størrelse, pris og egenskaber, som passer mange bilkøbere, så har vi set, hvordan engang populære karrosserivarianter som coupé, sedan, cabriolet og hatchback med tre døre er gledet ud. I dag er det typerne hatchback med fem døre og stationcar, der gør sig gældende, og begge er under voldsomt pres af crossovers og SUV'er.



Kia har fingeren på pulsen, og når tæppet trækkes til side på en kommende biludstilling, vil den koreanske bilproducent vise en ny kompakt crossover, en bil baseret på den nye Ceed – til de kunder, som vil sidde højt, men som finder Sportage for stor eller dyr.

Kia har imidlertid også noget helt andet i ærmet til kunder, både nye og gamle, og det er helt klart mere en modsætning til SUV- og crossoverbølgen.



Det er næppe nogen overraskelse, at en trend og modelune også avler en modreaktion, og at der vil være mange kunder, som ikke kunne drømme om at købe en høj model. Svaret fra Kia er at tage Proceed-navnet, som tidligere blev stavet Pro_Ceed og var i brug til en hatchback med tre døre, og bruge det til en helt ny variant. Den nye Proceed er en shooting brake, og det er et begreb, Mercedes-Benz har brugt, også som navn, til udgaver af CLA og CLS. Shooting brake er en lav stationcar, og i proportionerne er der tænkt mere på designet end den rene rummelighed og funktionalitet.





Artiklen fortsætter under billedet Proceed kommer med motorer op til 204 hk, og den kommer udelukkende i veludstyrede udgaver, som GT-Line og GT Foto : PR Olaf Gallas

Ved et eksklusivt arrangement i Frankfurt har avisens udsendte haft lejlighed til at se nærmere på og køre i den nye Proceed, og mens det er klart, at Kia har lånt idéen til den nye model fra Mercedes-Benz' CLA Shooting Brake, så vil de trods tilhørsforholdet til samme klasse ligge prismæssigt langt fra hinanden. Et forsigtigt prisgæt for Proceed, når den introduceres i starten af 2019, er fra 275.000 kr.Kia har tænkt på former såvel som funktionalitet, for i den smukt udførte bagende findes et bagagerum med en volumen på 594 liter, og i bagsædet er der god plads over hovedet og ved knæene. Den bedste plads i Proceed er i førersædet, hvor oplevelsen af 1,6-liters turbomotoren med 204 hk, i topmodellen GT, er af en livlig motor, som let får bilen op på 200 km/t på Autobahn. Proceed føles både komfortabel på motorvejen og hurtig i svingene, hvorfor GT-navnet bestemt virker passende. De øvrige udgaver med GT-Line-udstyr kommer med motorer fra 120-140 hk.Kia tager med introduktionen af en shooting brake i ikke-premiumdelen af Golf-klassen en chance, men første indtryk af både design og køreegenskaber tyder på, at Kia har fat i den lange ende med Proceed