Kia Ceed er en skarp koreaner til skarpe priser

Startprisen for den nye Kia Ceed ligger over flere vigtige konkurrenter som Ford Focus og Hyundai i30, men Ceed har enten en stærkere motor eller mere udstyr til at retfærdiggøre den lave merpris – den billigste Ceed har en benzinmotor med 120 hk, hvor Focus starter med 100 hk, og mens kun dyrere udgaver af i30 eksempelvis har touchscreen, har alle Ceed en sådan med Apple CarPlay i størrelsen 7″. Den billigste Ceed koster 209.999 kr. inklusive levering. Det danske modelprogram omfatter hatchback og stationcar (15.000 kr. merpris for sidstnævnte), og der kan vælges mellem to benzinmotorer og en dieselmotor med to forskellige ydelser og fire udstyrsniveauer.



Motorerne er en trecylindret benzinmotor på 1 liter med 120 hk, en firecylindret benzinmotor på 1,4 liter med 140 hk og en dieselmotor på 1,6 liter med 115 eller 136 hk. Merprisen for 1,4-liters benzinmotoren i forhold til 1,0’eren er 15.000 kr. For at give et overskueligt overblik over modelprogrammet, kommer her indholdet i de fire udstyrsvarianter og priseksempler på en række modeller. Biler med aut. dobbeltkoblingsgearkasse (DCT) har altid adaptiv fartpilot som standard, uanset udstyrsniveau.



Vision har som standard aircondition, varme i rattet og forsæderne, læder på rat og gearknop, infotainmentsystem med 7″ touchscreen med Apple CarPlay og DAB-radio, LED-kørelys, el-spejle med varme, 16″ stålfælge, bakkamera, armlæn mellem forsæderne, fartpilot, automatisk nødbremse med fodgængergenkendelse, sporassistent, fjernlysassistent og træthedsregistrering.



Attraction koster 5.000 kr. mere end Vision og har ud over ovennævnte udstyr klimaanlæg med to zoner, regnsensor, elektronisk nedblændeligt bakspejl, ekstra tonede ruder bagtil og højdejusterbart passagersæde.



Comfort koster 20.000 kr. mere end Vision og 15.000 kr. mere end Attraction og kommer med følgende udstyr ud over det, man får i ovenstående udgaver af Ceed: armlæn med kopholder ved bagsædet, LED-baglygter, vindueslister i krom, lommer på bagsiden af forsæderne, opbevaringsrum under bagagerumsbunden, drejelys, tågelygter foran og kølergrill i blank sort lakering.



Intro Edition koster 30.000 kr. mere end Vision, 25.000 kr. mere end Attraction og 10.000 kr. mere end Comfort. Udstyres udvides med indtræk i stof og kunstlæder, justerbart armlæn med opbevaring mellem forsæderne, luftdyser ved bagsædet, kromhåndtag på ydersiden, elektronisk p-bremse, el-foldbare sidespejle med LED-blinklys og 8″ touchscreen med indbygget navigation.



Priseksempler på benzinmodeller:



Ceed 1,0 T-GDI Attraction fås fra 214.994 kr. Ceed 1,4 T-GDI Comfort fås fra 244.999 kr. Ceed 1,0 T-GDI Intro Edition SW (stationcar) fås fra 254.993 kr. Ceed 1,4 T-GDI DCT Comfort SW (aut. dobbeltkoblingsgearkasse, fås fra Comfort) fås fra 279.999 kr

.

Priseksempler på dieselmodeller:



Ceed 1,6 CRDi 115 hk Vision fås fra 214.999 kr. Ceed 1,6 CRDi 136 hk Intro Edition fås fra 254.993 kr. Ceed 1,6 CRDi 115 hk DCT Comfort SW (aut. dobbeltkoblingsgearkasse, fås fra Comfort) fås fra 279.999 kr. Ceed 1,6 CRDi 136 DCT Intro Edition SW (aut. dobbeltkoblingsgearkasse, fås fra Comfort) fås fra 299.993 kr.



På ekstraudstyrslisten er der masser af muligheder for at opgradere den nye Ceed:

17″ alufælge (eftermonteret) til 13.995 kr.

Aut. klimaanlæg, regnsensor, elektronisk nedblændeligt bakspejl, lys ved makeupspejle (Vision) til 17.999 kr.

Elektronisk p-bremse, justerbart armlæn og luftdyser til bagsædet (Comfort) 5.999 kr.

LED-forlygter (Comfort og Intro Edition) 12.999 kr.

El-justerbare lædersæder med ventilation og hukommelse for indstillinger i førersiden og varme i bagsæderne (Comfort og Intro Edition) 19.999 kr.

8″ touchscreen med navigation (Comfort) 7.999 kr.

JBL Premium Sound-lydanlæg (kræver 8″ touchscreen) 6.999 kr.

Trådløs smartphoneopladning 2.999 kr.

Blind vinkel-system og intelligent fartbegrænser (Intro Edition) 7.999 kr.