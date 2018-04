Kan en V8 puste liv i Maseratis SUV?

Den italienske SUV kommer nu for første gang med en V8, og den skyder Trofeo-udgaven af sted med 590 hk. Den kan være med til at løfte et skuffende salg

Rul en SUV ud til kunderne, og succesen og de høje salgstal er hjemme. Maserati ville nok ønske, det forholdt sig sådan, for SUV'en Levante har vist sig ikke at sælge sig selv. I slutningen af sidste år blev produktionen sat på pause, og i februar blev medarbejderne på fabrikken i Turino bedt om at arbejde færre timer.



Efter den triste besked trænger Levante til et boost, og det får den i bogstaveligste forstand: en V8-motor på 3,8 liter med biturbo fra Quattroporte, som i den nye Levante Trofeo yder 590 hk. De to ekstra cylindre kan give et nødvendigt prestigespark til bilen, som hidtil har kørt med sekscylindrede motorer med op til ”kun” 430 hk. Topfarten i Trofeo er på den gode side af 300 km/t, og Levante står på den måde stærkere som konkurrent til især Porsche Cayenne Turbo. Levante Trofeo kører fra 0-100 km/t lige op med Cayenne Turbo med Sport Chrono-pakke - begge er blandt de hurtigste SUV’er på markedet med 3,9 sekunder. Men inden vi får set os om, vil endnu hurtigere udgaver af Cayenne se dagens lys.





Artiklen fortsætter under billedet Levante Trofeo adskiller sig i kabinen fra sine sekscylindrede søskende ved at have finere læder og unikke detaljer som ændret instrumentering Foto : PR

I kabinen har designerne fundet på unikke detaljer for at adskille Levante Trofeo fra de V6-motoriserede udgaver. Pieno Fiore-naturlæder og en særlig urskive i det prominente analoge ur i toppen af midterkonsollen møder mat kulfiber og ny grafik i instrumenterne. Men det ser ud til, at europæiske kunder i første omgang med se langt efter det bløde læder, for markedsintroduktion gælder først og fremmest USA og Canada.Næste kapitel i Levante-historien er allerede ved at blive skrevet. I 2019 forventes det, at Maserati introducerer Levante som mærkets første plug-in-hybrid – hvor teknikken delvist kan komme fra Fiat-Chrysler-gruppens amerikanske medlem Chryslers plug-in-udgave af MPV'en Pacifica.