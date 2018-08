James Bonds foretrukne bilmærke er på vej på børsen

Dermed bekræftes rygter, der var fremme i avisen Wall Street Journal tirsdag.

I en meddelelse fortæller Aston Martin, at det vil offentliggøre et fuldt prospekt den 20. september. Indtil da er der ikke mange oplysninger fremme, men selskabet venter, at mindretalsaktionæren Daimler, der ejer Mercedes-Benz, forbliver i ejerkredsen. Der ventes desuden et "free float" på minimum 25 pct.

Ifølge Wall Street Journals kilder vil Aston Martin notere aktier for 1 mia. pund (8,2 mia. kr.) på børsen i London, og børsnoteringen kan værdisætte selskabet til mere end 6 mia. dollar (38 mia. kr.).

Aston Martins aktiemajoritet ejes i dag af Investindustrial og kuwaitiske Investment Dar.

Luksusbilmærket omsatte i 2017 for 876 mio. pund og leverede et overskud før skat på 84,5 mio. pund efter at have tabt næsten 300 mio. pund før skat de foregående to regnskabsår. Første halvår i år bød på yderligere vækst og en lille fremgang i overskuddet før skat.

Der vil ifølge Wall Street Journal være tale om den første børsnotering af et populært sportbilsmærke, siden Fiat Chrysler Automobiles solgte omkring 9 pct. af Ferrari til en pris på 52 dollar per aktie i oktober 2015. Siden er Ferraris-aktie på børsen i New York i øvrigt mere end fordoblet.