Ikonisk sportsvogn runder et meget skarpt hjørne

Den første Ford Mustang gik i produktion i 1964, og den ikoniske model er uden tvivl den bil, flest mennesker tænker på, når ordene amerikanske muskelbil eller ”pony car” bliver nævnt. Det tog mere end 50 år, før Mustang-importen fra USA officielt blev igangsat i Europa, men europæerne, og deriblandt en hel del danskere, har i de seneste tre år gjort deres for, at Ford og Mustang nu når en imponerende milepæl: den verdenskendte sportsvogn er produceret i 10 mio. eksemplarer - indtil videre har Ford Europa afsat cirka 38.000 Mustang i Europa.



Mustang nummer 10 mio. kørte af samlebåndet på fabrikken i Flat Rock i den amerikanske stat Michigan, og jubilæumsmodellen er en Mustang GT Convertible med 5-liters V8-motor med 460 hk og manuel gearkasse. Som den første serieproducerede Mustang fra 1964 er den lakeret i Wimbledon White, en farve som normalt ikke fås til Mustang.



Farven er ikke det eneste, de to biler med 51 år mellem sig har til fælles, for også originalen fra 1964 er en cabriolet med V8-motor og manuel gearkasse. Ydelsen fra 1964-udgavens motor var dengang imponerende: 164 hk. Gennem tiderne er produktionsstedet for Mustang skiftet flere gange, men altid i USA. I 1964 blev produktionen løbet i gang på den første Ford-fabrik i Dearborn, Michigan. Siden da har den været i San Jose, Californien, Metuchen, New Jersey, og nu produceres Mustang altså i Flat Rock i Michigan.



I Danmark fås Mustang som fastback (coupé) eller i en åben udgave, og den kan vælges med den 460 hk stærke V8-motor eller med en firecylindret 2,3-liters motor.





Artiklen fortsætter under billedet Præcis som den første serieproducerede Mustang fra 1964 er jubilæumsbilen en åben model i Wimbledon White med V8-motor og manuel gearkasse Foto : PR FREERS PHOTOGRAPHY LLC