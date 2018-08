Ikonisk Citroën hylder komfort i ny version

Citroën C4 Cactus er blevet mere mainstream udenpå, men hjertet banker stadigvæk for at levere Golf-klassens mest komfortable køreoplevelse, og det lykkes.

Comfort is the new cool. Det er budskabet. Citroën vil være det mest komfortable bilmærke i kongeriget Danmark, og den nye C4 Cactus skal trille forrest som bannerfører for kombinationen af komfort og den klassiske alternative Citroën-tilgang til tingene.

Den nye Citroën C4 Cactus er ikke ny. Det er et kraftigt facelift af den første Cactus, der i Danmark er solgt i ca. 8.000 eksemplarer. Det var bilen, der lærte danskerne at have en holdning til de store plastik-airbumps på siden, og bilen der for alvor bragte Citroën tilbage til det lidt avantgarde og anderledes udtryk. De er stolte af at være anderledes, og en Citroën kunne godt finde på at dukke op til et bryllup med Crocs på under den lange kjole, for hey – de er mega komfortable, ikke!

Den faceliftede C4 Cactus er dog blevet mere moden og voksen end forgængeren. Udvendigt er 90 pct. af karrosserielementerne nye. De store airbumps er blevet mindre, og både front og bagende er blevet mere mainstream og minde »se mig, se mig«. Det er der to gode grunde til: Den første er, at den nye C4 Cactus både erstatter forgængeren og den almindelige lidt tørvetrillende og dræbende kedsommelige C4, som helt udgår af modelprogrammet. Så nu skal den konkurrere direkte mod Ford Focus, Opel Astra og Volkswagen Golf, og så dur det ikke at ligne en punker. Det er fint, hvis man skal stå bag disken i en butik, der sælger nittepyntede lædervarer, men skal du sidde bag kassen i SuperBrugsen, må næsepiercingen og læderhalsbåndet droppes. Med Citroën C3 Aircross har franskmændene dog stadigvæk en visuelt flippet model på programmet, så alle behov tilgodeses stadigvæk.

Letvægtskomfort

Men selv om den nye C4 Cactus er blevet mere mainstream rent visuelt, er den stadig spartansk tænkt. Den har stadigvæk sine vippebagruder i stedet for ruder, der kan rulles ned, og hele konstruktionen er gennemsyret af et skrapt fokus på vægt. Derfor vejer den også mellem 100 og 150 kg mindre end sine konkurrenter. Det giver et lavere forbrug og betyder, at bilen med færre kræfter føles kvik. Testbilen har den 1,2-liters 3-cylindrede turbobenzinmotor på 110 hk. Det er automatgear-versionen, og selvom den lille motor og automatgear lyder en anelse sløvsindigt, så rammer den alligevel 100 km/t på 10,8 sekunder takket være en køreklar kampvægt på 1.210 kg. Kraftigste motorversion er den 130 hk udgave af samme motor med manuelt gear, og den rammer 100 km/t på 9,1 sekunder. Her er pointen ikke, at C4 Cactus er en pseudosportsvogn, for det er det sidste, den er. Men pointen er, at lav vægt giver mere markante præstationsfordele og betyder, at man ikke behøver kraftige motorer. Derudover holdes brændstofforbruget nede. Testbilen med automatgear kører 18,9 km/l, mens samme bil med manuelt gear præsterer 22,2 km/l.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Model: Citroën C4 Cactus 1,2 Puretech Skyline aut. Pris: 249.000 kr. Mål (L/H/B): 417/148/171 cm Køreklarvægt: 1.210 kg Bagagerumsvolumen: 358 liter Motor: R3 turbobenzin på 1.199 cm3 Ydelse: 110 hk v. 5.500 o/min Moment: 205 v. 1.500 o/min Transmission: 6-trins aut. 0-100 km/t: 10,8 sekunder Topfart: 188 km/t Forbrug: 18,9 km/l CO2 udledning: 119 g/km

Kabinen ligner umiddelbart sig selv, men C4 Cactus har fået en seriøs opgradering på lydisolering fra tykkere ruder til bedre isolering af bunden. Derudover har alle nye C4 Cactus (undtagen basisversionen Live) fået den nye Progressive Hydraulic-affjedring. Og inden du slår udgiftskorsets tegn ved ordene Citroën og hydraulik i samme sætning, så er systemet mekanisk, billigt og let at vedligeholde. Så der er ingen komplicerede systemer med pumper og slanger – bare en ny type støddæmper. Testbilen har systemet, og den æder fartbump og ujævnhedder bedre end nogen anden bil i C-segmentet. På den anden side, så er den ikke en køredynamisk oplevelse i kurverne. Men respekt for at Citroën ikke jagter kompromiser, der efterlader alle halvtilfredse, og i stedet går benhårdt efter at levere afslappet komfort til dem, der sætter pris på det.

Skarpe priser

I det hele taget er den nye C4 Cactus stadigvæk en kompromisløs størrelse, selv om den visuelt er mere mainstream end før. Den testede model med automatgear gør det egentlig udmærket, men medmindre man virkelig har brug for automatgearet, ville jeg spare de ca. 30.000 kr., for det er i overkant for et automatgear i 2018. Priserne på C4 Cactus er dog generelt skarpe, og den korte afstand fra den skrabede Live-udgave til 174.990 kr. med 82 fattige hestekræfter til den virkelig veludstyrede Skyline-udgave med 110 hk til 214.990 kr. gør, at jeg til hver en tid vil anbefale at skrabe bunden af sparebøssen og gå all-in på en Skyline.