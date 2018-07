Hyundai endelig på vej med ny firmabil

Når man tænker på den fart, koreanske Hyundai for det meste har på, når det kommer til nye modeller og fornyelse af eksisterende modeller, kan det undre, hvordan den mellemstore firmabil, i40, har været på markedet i syv år med kun et mindre facelift undervejs. Vi europæere vil gerne have SUV’er og sedaner og stationcars fra premiummærker, men det er langt fra det samme, som at en klassisk firmabil fra et ikke-luksusmærke ikke kan sælges i Europa, hvorfor Peugeot også har valgt at satse store med sin nye 508.



Spionbilleder og brancherygter er imidlertid en god indikator for, at Hyundai har valgt at satse på firmabilen. En helt ny i40 er på vej, og mens de første spionbilleder (vi viser herover et billede af den nuværende i40) viser en sedan, vil der uden tvivl også komme en stationcar til europæiske kunder. Hyundai i40 deler platform med den amerikanske Sonata, en Hyundai-model i samme klasse, og Kia Optima, og det vil den også gøre fremover.



Den nye udgave vil gøre store fremskridt, når det kommer til aktivt sikkerhedsudstyr, køreegenskaber, komfort og motorer. Den vil kunne fås med koncernens nye 1,6-liters dieselmotor, en 1,6-liters turbomotor med omkring 180 hk, og en plugin-model med el- og benzinmotor er også i kortene. Vi kan forvente at se den nye i40 præsenteret senest i foråret 2019.