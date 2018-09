Hyundai annoncerer priser for SUV’en Tucson

Attraktive kampagnepriser har skubbet Hyundai Tucson ind i danskernes bevidsthed, og salget af den mellemstore SUV fra Sydkorea, som på markedet konkurrerer med bl.a. Nissan Qashqai, Renault Kadjar og Peugeot 3008, er derfor steget. Det var inden faceliftet af Tucson, og priserne på den opgraderede udgave har været på vej siden før sommerferien.



Nu er prislisten landet på vores skrivebord, og attraktive priser bliver nu i endnu højere grad et salgsargument for Hyundai-forhandlerne. Før faceliftet var det muligt at købe en Tucson med dieselmotor til priser fra cirka 294.000 kr., men den faceliftede version med dieselmotor starter ved 264.995 kr. - og med benzinmotor er startprisen lavere endnu, nemlig 259.995 kr. Men en advarselslampe lyser, når vi gennemgår udstyrsniveauet på de billigste udgaver af Tucson, som kører med udstyrsniveauet Life. Præcis som søstermodellen Sportage fra Kia, kan priserne holdes nede, fordi automatisk nødbremse koster ekstra. En uheldig beslutning, når flere mindre modeller hos de koreanske producenter har det potentielt livreddende system som standard.



Det er en trøst, at basismodellen Life, som fås med den gamle 1,6-liters benzinmotor uden turbo med 132 hk og den nye 1,6-liters dieselmotor med 115 hk, for 14.995 kr. kan udstyres med en Plus-pakke, som inkluderer automatisk nødbremse med fodgængergenkendelse, men også 7” touchscreen med Apple CarPlay, fartpilot, bakkamera, p-sensorer bagtil, automatisk klimaanlæg med to zoner, varme i rattet og forsæderne, ventilationsdyser ved bagsædet, tagrælinger, sporassistent og køling i handskerummet.



Trend med mere udstyr fra 289.995 kr.



Køber man ikke Plus-pakken, får man en lavt udstyret Tucson Life med aircondition, el-spejle med varme, radio med Bluetooth og LED-kørelys. Plus-pakken er dermed meget anbefalelsesværdig. Indtil videre lanceres Tucson i to udstyrsvarianter, og udover Life kommer den som Trend til priser fra 289.995 kr. i forbindelse med benzinmotoren med 132 hk og fra 299.995 kr. i forbindelse med dieselmotoren med 115 hk. Trend-udstyret svarer i grove træk til de seneste udgaver af bilen før faceliftet, med udstyrsniveauet Limited Edition, og Trend har som standard bl.a. indholdet fra Plus-pakken til Life, 8” touchscreen med navigation, LED-baglygter, blind vinkel-system, skiltegenkendelse, elektrisk lændestøttejustering i førersiden, regnsensor og statisk kurvelys.



Trend-versionen af den koreanske SUV har også en pakke tilknyttet som ekstraudstyr, den såkaldte Deluxe-pakke. Det lyder fornemt, og for 27.995 kr. får man da også nøglefri adgang og start, lædersæder og læderdetaljer på den midterste del af instrumentbordet, LED-forlygter og fjernlysassistent. Tucson kan leveres med flere hestekræfter, hvis 132 hk i benzinmodellen eller 115 hk i dieseludgaven ikke rækker. Med turbobenzinmotoren med 177 hk, altid koblet til Trend-udstyret, ligger prisen på 329.995 kr. med manuel gearkasse og på 349.995 kr. med den automatiske dobbeltkoblingsgearkasse DCT med syv trin. Den stærkere dieselmotor med 136 hk fås ligeledes med valget mellem de to gearkasser, og her er priserne henholdsvis 314.995 kr. og 329.995 kr. - her er det finere Trend-udstyr også obligatorisk.



Firehjulstræk fås til de to stærkeste motorer, igen med valg mellem to gearkasser, men Hyundai oplyser ingen merpris for systemet, der sikrer bedre vejgreb og lidt ekstra terrænduelighed.