Hver gang ordet »diesel« bringes på banen, så fatter meningsdannere og politikere straks fakler og høtyve

Klumme. Diesel er at betragte på linje med DDT og sennepsgas, og det tager angiveligt livet af vores bybefolkninger hurtigere end både fedme og passiv rygning. Men kan det også passe?

Inden man kaster dieselheksen i floden med noget tungt om anklerne, for at se om hun kommer op igen (så er hun en heks og fortjener at dø), eller om hun drukner (så var hun nok ikke en heks, men vi endte med at slippe af med hende), så opfordrer jeg til en omgang nøgtern og faktabaseret debat omkring diesel.

Vi er enige om, at en gammel dieselbil fra før omkring 2005 ikke er balsam for luftkvaliteten i byerne. Ligesom to-takts scootere, buskryddere og plæneklippere heller ikke er det. De har ikke noget partikelfilter og hælder skadelige partikler og NOX’er ud i atmosfæren, som var det flødekarameller på en sidste skoledag.

Men her er det vigtigt at forstå, at en dieselmotor årgang 2000 og en dieselmotor årgang 2018 er to vidt forskellige ting, når det kommer til luftforurening. En moderne dieselmotor med adblue og alverdens Euro 6-anordninger er samlet set lige så miljørigtig, når det handler om partikeludledning, som en moderne benzinmotor med samme kræfter.

Her vil miljøaktivisterne i faklernes skær svinge med høtyven og i samlet flok råbe: ’Ud med forbrændingsmotoren og ind med elbilerne!’ Men faktisk viser tal fra den tyske bilistorganisation ADAC, at en Tesla Model S skal køre over en halv million kilometer, før den CO2-udledningsmæssigt bliver grønnere end en moderne diesel-Mercedes over hele dens livscyklus. Tallet er baseret på en præmis, om at elektriciteten er lavet på en typisk årsgennemsnitslig kombination af olie, kul og vedvarende energi. I forhold til en stor benzinmotoriseret mellemklassebil er tallet 116.000 km, da benzinbiler kører kortere på literen end en dieselbil og derfor udleder mere CO2.

Pointen er ikke, at Teslas Model S er et miljøsvin. Elbiler er forrygende til nærtransport. Men har du brug for en halvstor bil, og kører du ofte lange ture på over 40 kilometer, så er der ikke noget fornuftigt miljørigtigt alternativ til diesel – hverken på den korte eller mellemlange bane. Især ikke nu hvor dieselgate og strammere udledningskrav i forhold til seneste Euro 6.2-krav har gjort dieselbiler endnu renere, og så fordi de helt banalt udleder 15-20 pct. mindre CO2 end benzinbiler – målt på samme kørte afstand.

Så vil vi havde sænket den samlede CO2-udledning fra Danmark, er moderne dieselbiler i den grad en del af løsningen – ikke problemet. Det vi skal gøre er derfor at jagte de GAMLE dieselbiler i stedet for ALLE dieselbiler.

De nye har vi nemlig brug for. En simpel løsning kunne være at tilbyde ejerne af gamle dieselbiler en solid skrotpræmie. Lad os sige 15.000 kr. for en indregistreret dieselbil fra før 2005. Så skal I se kolonner af gamle dieselmotoriserede Volkswagen Golf trille mod landets ophuggere. Kan man fjerne de tusindvis af NOx-producerende ringvrag fra vejene, så gør man en konkret og mærkbar indsats for luftkvaliteten i byerne nu og her, der batter markant mere end at smide al dieselmotorisering i åen med en møllesten om livet og lade mere CO2-udledende benzinbiler eller kulopladede elbiler tage over.