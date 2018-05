Højere spænding for lavere forbrug i flere nye biler

Det klassiske bilbatteri med en spænding på 12 volt er nået sin grænse. Det firkantede batteri, som typisk sidder under motorhjelmen eller et sted i bagagerummet, kan uden problemer levere strøm til almindelige biler, men i takt med at mere strømkrævende former for udstyr og ønsket om endnu større brændstofbesparelser kommer til, har det almindelige batteri brug for avanceret assistance.



Volkswagen-koncernens luksusmærker Bentley og Audi har været blandt bannerførerne for den nye teknologi med mere kapacitet og højere spænding end 12 volt-systemet leverer. I SUV’en Bentley Bentayga og limousinen Audi A8 har det nye 48 volt-system åbnet nye muligheder for bl.a. undervogn med en el-motor ved hvert hjul, avanceret anti-krængningssystem og lavere forbrug, fordi motoren kan slukkes i en periode fx under kørsel med konstant hastighed. Samtidig kan batteriet, som lades op gennem spildenergi fra eksempelvis nedbremsninger, levere et skud ekstra acceleration, som aflaster forbrændingsmotoren.





Teknologien til at danne en såkaldt mildhybrid er mere end bare et batteri med højere spænding og større batteri. En mildhybrid-startergenerator, som fungerer både til det udvidede start-stop-system og som en kompakt elektrisk motor. En omformer gør, at det nye batteri kan kobles op på en bils eksisterende system.48 volt-teknologien bliver ikke forbeholdt markedets mest luksuriøse biler i ret lang tid, for selve indbygningen i en bilmodel kræver hverken meget plads eller store tekniske ændringer, og systemet er forholdvis billigt. Volkswagen-koncernen annoncerede for kort tid siden, at den nye generation af kompaktmodellen Golf, mærkets mest solgte bil på verdensplan, i 2019 vil blive udstyret med 48 volt-teknologi i vid udstrækning. Den kommende Golf vil på den måde få et lavere forbrug og alligevel føles mere kraftig med ekstra skub fra mildhybrid-systemet. Golf er starten på den delvise elektrificering af alle mærkets modeller, lover Volkswagen.Men tyskerne bliver ikke først i kompaktklassen med 48 volt-teknologien. Den koreanske bilproducent Kia (i koncern med Hyundai) har for få dage siden skitseret sine planer for at starte udbredelse af 48 volt-teknologien, og allerede i september vil danske kunder kunne købe en Kia med systemet indbygget, nemlig den faceliftede SUV Sportage. Det er selvfølgelig ingen bil i Golf-klassen, men det forventes, at den nye Ceed (lancering i løbet af den kommende sommer) fra 2019 vil kunne fås med den nye teknologi.I Sportage vil mildhybrid-systemet i første omgang kunne fås i samspil med en 1,6-liters dieselmotor, og systemet kan levere en brændstofbesparelse på 4 procent i følge den nye og mere realistiske WLTP-norm - og et boost på 10 kW (svarende til 16 hk) til dieselmotoren. I Kias modeller vil man endda kunne vælge, om man ønsker at bruge den opsamlede energi på at forbedre motorens kraftoverskud eller helst vil opsamle mest mulig energi til økonomisk kørsel.