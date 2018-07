Historisk milepæl: Efter 22 år er det endelig tid til egen identitet

I 1996 var der to store bilnyheder, som viste sig at være milepæle for meget af bilindustrien. Den ene var Renault Scenic, den smarte og friske franskmand, som etablerede en klasse af kompakte MPV’er i Europa. Den anden var også fransk. Citroën Berlingo, der ikke var smart, fordi den havde et fedt design, men fordi den kunne rumme en familie med tre børn og en hulens masse legetøj – og en vaskemaskine – uden at føles som en blikkasse af en varevogn.

Berlingo blev mere end et bil, den blev et begreb: højt skattet af utallige danske familier, virkelig hadet af rigtig mange andre for at være det sikre tegn på, at en mand er blevet familiefar og har mistet enhver form for selvrespekt. Og så er der den anden Berlingo, der ikke er en Berlingo, men som kom på markedet på samme tid, og som var 99 procent identisk med Berlingo. Peugeot Partner. Alle har en holdning, når man siger navnet Berlingo, men næsten ingen har en holdning til navnet Partner (eller anden generation af den, Partner Tepee), for de færreste kender bilen.

Efter 22 år og blot to modelgenerationer er det endelig tid til, at Partner får sin egen identitet. De nye udgaver af Berlingo og Partner, som har fået følge af en Opel-udgave med navnet Combo, er så forskellige i designet, at det er svært at se en lighed, når man ser dem forfra. Citroën Berlingo fanger opmærksomheden med sit hektiske og fantasifulde design, Partner er en stram og mere konservativ type. Peugeot har fortstået, at der alligevel ikke er mange, der er har et særligt forhold til navnet Partner (Tepee), så den nye hedder slet ikke Partner, men Rifter.

Rifter eller Whirlpool

Om det handler om den nye familiecontainer fra Peugeot eller en kummefryser fra Whirlpool, så er et af de væsentligste spørgsmål, hvor mange liter der kan være inde i rektangulære boks. En fryser sælges ikke, fordi den er flot, og en Rifter skal også primært sælges, fordi den er praktisk.

En gennemsnitlig kummefryser kan indeholde 300 liter, men en Rifter kan rumme som ni af dem: 2.700 liter. Og hold fast, der er mere endnu. Rifter kommer ikke kun som 440 cm lang standardudgave med fem eller syv sæder, den kommer også i en 35 cm længere udgave med fem eller syv sæder. I den kan der være op til 4.000 liter. Glem ikke noget derinde, for du risikerer aldrig at finde det igen.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Fakta Model: Peugeot Rifter 1,5 BlueHDi 130 EAT8 GT-Line

Prisgæt: 290.000 kr.

Mål (L/B/H): 440/185/184 cm

Køreklar vægt: 1.430 kilo

Bagagerumsvolumen: 571-2.700 liter

Motor: R4 diesel på 1.499 cm3

Ydelse: 130 hk ved 3.750 o/min

Moment: 300 Nm ved 1.750 o/min

Transmission: 8-trins automatisk

0-100 km/t: 10,8 sekunder

Topfart: 180 km/t

Forbrug: 23,3 km/l

CO2-udledning: 114 gram/km

Årlig ejerafgift: 2.980 kr.

Jeg prøver den korte udgave med fem sæder ved lanceringen i Monaco. Praktisk dækker næsten ikke, hvad Rifter er som familiebil. Rummeligheden er en ting, med plads til fem personer på fem enkeltsæder, smarte detaljer en helt anden sag. Det er lykkedes at integrere rigtige elruder i skydedørene, og man kan nøjes med at åbne ruden i den tunge bagklap for at læsse lettere ting ind. Der er to handskerum, et stort aflæggerum over forruden. Den er über-praktisk, som konkurrenterne på den anden side af Rhinen tørt må konstatere.

Priserne for Rifter har vi ikke endnu, men den gamle Partner Tepee slutter med at koste 204.000 kr. i billigste udgave. Vi satser på, at Rifter skal koste fra omkring 190.000 kr. for dette rummelige stykke familieflytter.

Unik kabine

At Rifter og Berlingo er ens i kabinen, er bestemt også et overstået kapitel. De har begge moderne indretning med mulighed for 8” touchscreen, men Rifter har Peugeots i-Cockpit med lille rat og instrumentering, som sidder højt. Det vil være svært for nogle mennesker at se instrumenterne, men jeg sidder fint, tak. Rattet snyder måske lidt, giver gokart-feeling i den store kasse, men jeg synes, Rifter kører fremragende for denne type bil. Styretøjet er hurtigt, krængningen overskuelig, affjedringen komfortabel.

Peugeot har lavet sin egen opsætning af det hele, så Berlingo skulle efter sigende være mere af en flyder. I den testede Rifter brummer en ny 1,5-liters diesel med 130 hk, den stærkeste motor i flokken, hvor der ellers er dieselmotorer med 75 og 100 hk. Benzinerne yder 110 eller 130 hk. En topmoderne 8-trins automatgearkasse holder motoren på toppen, men selv om bilens vægt er lav, er vindmodstanden nok til at tryne motoren, så 130 hk og 300 Nm kun virker som en tilstrækkelig ydelse.

Rifter virker som en vellykket, gennemtænkt familiebil, og det gør den nye Berlingo sikkert også, men nu er der i det mindste så meget forskel, at Peugeots udgave kan få sin egen identitet.

*Jeg er ikke Berlingo

