Her er den: Mercedes-Benz går til angreb på Tesla med ny SUV

Det er nu, det store slag skal stå.

Tesla har overrumplet resten af bilindustrien med sine elektriske luksusbiler, og mens Jaguar har formået allerede at introducere sin el-SUV, I-Pace, er det først i dag, den 4. september 2018, at de rigtig tunge drenge i industrien står klar til kamp.

Mercedes-Benz har tirsdag aften præsenteret sin første dedikerede elbil, den fuldelektriske SUV i mellemklassen med navnet EQC. Og EQC er mere end bilens navn, for mens C’et indikerer, at den størrelsesmæssigt hører sammen med C-Klasse og GLC, så er de to første bogstaver i dens navn faktisk et helt nyt mærke under Mercedes-Benz. EQ, som står for Electric Intelligence.

EQ bliver som Smart og Mercedes-Maybach en særlig enhed under det tyske mærke. En enhed, som ikke bare skal få Tesla til at virke som en falleret pioner, men også er gearet til kamp mod især Audi og BMW. Med lanceringen af EQC netop i dag har Mercedes-Benz EQ begået en lille genistreg, for på den måde overhaler producenten Audi lige før målstregen; Audi lancerer sin fuldelektriske SUV, E-Tron, den 17. september, og hos De Fire Ringe i Ingolstadt er man næppe begejstret over, at Mercedes-Benz’ kom først i mål. Snart vil både Mercedes-Benz og Audi skulle koncentrere sig om konkurrencen fra BMW, som bl.a. sender en elektrisk X3 (iX3) på gaden i løbet af næste år eller året efter. BMW har af de tre tyske mærker været mest prominent, når det gælder elbiler, og erfaringen fra i3 og i8 kan komme mærket til gode.

Den elektriske SUV er på størrelse med en traditionel SUV som Mercedes-Benz GLC, og det vil betyde fem siddepladser og et rummeligt bagagerum

Rækkeviden bliver over 450 kilometer



Men hvad er EQC så, og hvad kan den elektriske SUV? For det første er det ikke den første elbil fra Mercedes-Benz, for tyskerne præsenterede B-Klassen som elbil allerede tilbage i 2012, og den blev produceret under navnet B-Class Electric Drive. Konceptudgaverne blev endda udviklet med drivlinje fra Tesla, men Mercedes-Benz gik hurtigt over til selvstændigt udviklet teknik, som den vi finder i den nye EQC.

EQC er en SUV, som klassemæssigt lægger sit tæt op ad Mercedes-Benz’ mellemste SUV, GLC.



Den 476 cm lange EQC med firehjulstræk har to asynkrone elmotorer med en samlet ydelse på 300 kW i udgaven EQC 400, som svarer til 408 hk – de leverer også et drejningsmoment på 765 Nm. Batteripakken ligger i den første udgave på en kapacitet på 80 kWh, som skulle give en forventet rækkevidde på en opladning på mindst 450 kilometer. At elbiler konsekvent er tunge biler, bliver bekræftet med EQC: den har en køreklar vægt på tæt på 2.500 kilo, og af den vægt tegner batteripakken sig for 650 kilo. Batteriet er produceret i Tyskland af et datterselskab til Mercedes-Benz, så den nye elbil er Mercedes-Benz fra inderst til yderst.



Hvis maksimal acceleration betyder noget, og det gør det for nogle mennesker, efter Tesla har slynget om sig med begreber som “Insane Mode” og “Ludicrous Mode”, så kan 0-100-tallet for EQC virke som en skuffelse: 5,1 sekunder. Hurtigt er det, men ikke Tesla-hurtigt. Topfarten er 180 km/t.





EQC er født med Mercedes-Benz' nyeste infotainment- og brugersystem, MBUX. Det intelligente system lærer førerens luner og vaner, og man kan fx bede det om at finde den nærmeste kaffebar blot ved at bruge almindeligt talesprog. Den brede skærm er set på en række modeller.

Mercedes-Benz EQ har skulle finde sit eget udtryk og sine egne designmæssige ben at stå på, og det er der kommet en nogenlunde elegant SUV ud af. Fra siden genkender vi noget fra GLC i designet, mens fronten med de små lygter, som glider over i rammen rundt om grillen virker mere selvstændig.

Selve grillen, som mest er for designets og ikke funktionens skyld, har den store stjerne som udgangspunkt, hvilket bestemt er en god idé, da grillen kunne være snuppet fra en Hyundai og hele fronten virker lettere anonym.



Selvstændigheden i designet fordufter dog for alvor, når vi ser på bagenden: Porsche har bidraget ret så meget med lygtedesignet fra Cayenne og Panamera. Måske kommende EQ-modeller, som allerede er under udvikling, kommer med et mere inspirerende design.



EQC er naturligvis også en luksusbil i bedste Mercedes-Benz-stil. Den har, som A-Klasse og Sprinter, den nye MBUX-brugerflade, som er hjernen bag infotainmentsystemet og brugeroplevelsen.



Ved at sig »Hey Mercedes« til systemet, og ellers bare tale som man ville til et menneske, kan man få skruet op eller ned for varmen, finde en kaffebar – eller spørge hvor mange kilometer man kan køre, før batteriet er tømt. MBUX har en kunstig intelligens, som konstant lærer af føreren og lagrer informationen i skyen. Selve indretningen virker efterhånden også mere end bekendt med en skærm i bredformat, som i venstre side huser instrumentering og vitale informationer, på højre side navigation, musik, klimaanlæg og sekundære informationer om driften.



Der tales i pressematerialet fra premieren forbløffende lidt om køreegenskaber og alt hvad det måtte indebære. Det virker til i første omgang at spille en birolle. Der er dog fem køreprogrammer at vælge mellem: Comfort, Eco, Max Range, Sport og Individual.



Det eneste som kræver lidt forklaring er Max Range. Den indstilling skulle være et intelligent program, som assisterer føreren på flere måder til at presse flest mulige kilometer ud af en opladning. Nå ja, man kan altid brænde strømmen hurtigt af i Sport, hvis man vil finde ud af, om der gemmer sig en sportslig SUV under huden på EQC.