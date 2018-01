Her er de tre bedste mini-SUVer - hvilken skal du købe?

Mini-SUV’erne stormer frem. De er ikke meget større end de klassiske minibiler som Volkswagen Polo eller Kia Rio, men de leverer bedre overblik i trafikken, mere livsstilsattitude og mere praktisk anvendelighed. Vi har samlet de tre bedste lige nu for at uddele en købsanbefaling i en klasse, der godt kan gå hen og blive 2018’s mest populære. Foto: Henrik Dreboldt

Fra 2016 til 2017 steg salget af mini-SUV’er med over 50 pct. Danskerne har hele tiden elsket SUV-kongen Nissan Qashqai, men der har manglet alternativer i klassen under. De kom dog i 2017, og i år lander der endnu flere. Biler som Peugeot 2008 og Renault Captur har fået selskab af Kia Stonic, Opel Crossland X, Seat Arona, Hyundai Kona og Citroën C3 Aircross.

De er ikke meget større end en almindelig VW Polo. Men de har mere frihøjde, en højere indstigningshøjde (så du sætter dig ind i stedet for ned) og så har de den der ’aktiv livstils-aura’, der i manges øjne gør SUV’en markant mere attraktiv end den klassiske hatchback.

Men hvor får du den bedste bil i klassen lige nu? Jeg har sat mine tre klassefavoritter stævne i en klassisk stortest, og svaret er ikke så ligetil endda. Jeg har min favorit, og så har jeg i dagens anledning taget min faster på 68 år med på test, da hun er i markedet efter netop sådan en type bil. Hendes præferencer er anderledes end mine, og spørgsmålet er, om vi kan blive enige.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Model: Citroën C3 Aircross Puretech Shine Pris: 229.990 kr. Mål (L/B/H): 416/177/164 cm Køreklarvægt: 1.234 kg Bagagerum: 410-520 liter (længdejusterbart bagsæde) Motor: R3 turbobenzin på 1.199 cm3 Ydelse: 110 hk v. 5.500 o/min Moment: 205 Nm v. 1.500 o/min Transmission: 5-trins man. 0-100 km/t: 10,2 sekunder Topfart: 185 km/t Forbrug: 20,4 km/l CO2 udledning: 112 g/km Årlig ejerafgift: 620 kr. Model: Seat Arona 1,0 TSI 115 Style Pris: 199.900 kr. Mål (L/B/H): 414/170/155 cm Køreklar vægt: 1.187 kg Bagagerumsvolumen: 400 liter Motor: R3 benzin på 999 cm3 Ydelse: 115 hk ved 5.000 o/min Moment: 200 Nm fra 2.000 o/min Transmission: 6-trins manuel 0-100 km/t: 9,8 sekunder Topfart: 182 km/t Forbrug: 20,4 km/l CO2-udledning: 113 gram/km Årlig ejerafgift: 620 kr. Model: Kia Stonic 1,0 T-GDI Advance Intro Edition Pris: 225.226 kr. Mål (L/B/H): 414/176/152 cm Køreklar vægt: 1.145 kg Bagagerumsvolumen: 352 liter Motor: R3 benzin på 998 cm3 Ydelse: 120 hk ved 4.500 o/min Moment: 171 Nm fra 1.500 o/min Transmission: 6-trins manuel 0-100 km/t: 10,3 sekunder Topfart: 184 km/t Forbrug: 20 km/l CO2-udledning: 115 gram/km Årlig ejerafgift: 1.090 kr.

Skarp pris, men mangler SUV-kvaliteter

Vi starter med Kia Stonic. Den stiller op i en Advance Intro Edition med alt det udstyr, du ønsker dig – plus lidt ekstra til 225.226 kr. med den fine 120 hk motor. Så på pris, udstyr og værdi for pengene med sin 7-års garanti (eller 150.000 km), ligner Stonic et hit. Både for mig – fordi jeg godt kan lide dens edgy design og høje udstyrsniveau – og for min faster, der er fornuftigt mådeholden som mange fra hendes generation.

Men efter et par timers testkørsel, hvor vi har skiftet rundt mellem de tre biler, er vi begge enige om, at Kia Stonic er den mindst tiltalende. For det første er den mindre end de andre to. Ikke så meget i længden, men i højden – især i forhold til Citroën C3 Aircross.

Artiklen fortsætter under billedet Kia Stonic er veludstyret og lækker, men dens største udfordring er, at den er markant lavere end de to andre biler, og det betyder, at man sidder tættere på vejen – hvilket går imod SUV’ens kerneopdrag, nemlig at levere bedre overblik i trafikken. Foto: Henrik Dreboldt

Dernæst har den en hurtigt faldende hæklinje ved bagagerummet, og det giver den trekløverets mindste bagagerum. Men den primære grund til, at vi ikke er begejstrede, er den relativt lave siddeposition. Vi sætter os begge ned i stedet for ind i bilen, og det er jo netop en af mini-SUV’ernes primære styrker, at de er så lette at komme ud og ind af.

Så den taber både på siddehøjde (og dermed det udsyn og overblik du har i trafikken), indstigningshøjde og praktisk anvendelighed. Det er SUV’ernes kernekompetencer, og selv om den lange garanti og det høje udstyrsniveau tiltaler min faster, bliver det ikke hos Kia, hun skriver under på sin næste slutseddel.

Motoren trækker dog op som imponerende, men man bør undgå både 100 hk- og 84 hk-udgaverne, da de ikke har turbo og derfor kommer til at virke noget astmatiske i den lille vogn – også selv om 84 hk-udgaven er omkring 25.000 kr. billigere. De penge er ikke værd at spare – især ikke hvis man kører på motorvej med jævne mellemrum.

Spansk allrounder

Seat Arona er fasters forhåndsfavorit, og jeg er også begejstret for den lille spanier. Den har potentiale til at blive årets helt store hit. Den er veldesignet på den lidt kække spanske facon – uden at blive fjollet. Teknikken er gedigen Volkswagengroup-teknologi med undervogn fra den nye Polo/Ibiza og med den 3-cylindrede 1,0-liters turbobenzinmotor på enten 95 hk eller 115 hk som oplagte motorvalg.

Den kommer også med en 1,6-liters dieselmaskine (til pendleren) og en 1,5-liters TSI turbobenzin på 150 hk (til den utålmodige). Men den her bilklasse er først og fremmest undfanget til den nyslåede familie, singler eller seniorer, og de vil i langt de fleste tilfælde være bedst tjent med den lille benzinmotor, da den er billig i ejerafgift og har power nok til det meste. Testbilen har 115 hk-udgaven, og den er både frisk og præsterede et anstændigt reelt forbrug på omkring 14-15 km/l hen over testugen med meget blandet kørsel.

Artiklen fortsætter under billedet Citroen C3 Aircross har testens mest sprælske kabinen, og om man falder for franskmandens avantgarde design, er nok en smagssag. Foto: Henrik Dreboldt

På papiret virker Seat Arona knivskarpt prissat, med en frapris på 169.900 kr., og testbilen med kraftigere motorydelse og et udstyrsniveau højere, holder sig stadig under 200.000 kr. Men vil man have klima­anlæg, metallak, et ordentligt infotainmentsystem med navigation og parkeringspakke, så nærmer vi os 230.000 kr., og så ser den ikke helt så skarp ud længere.

Den kører imidlertid stramt og godt – uden at blive for hård, og den veloplagte motor sammen med den 6-trins gearkasse giver den dette trekløvers bedste drivlinje i min optik. På plads og praktisk anvendelighed lander den mellem de to andre kombattanter og er alt i alt godkendt i forhold til målgruppen.

Tager man spenderbukserne på og går all-in på sikkerhedsfronten, fås den med en sikkerhedspakke med både cross-traffic-alert (advarer, når du bakker ud fra en indkørsel med dårligt udsyn) og blind-spot-alert (advarer om biler i den blinde vinkel) som ekstraudstyr til 4.600 kr. og en kørepakke med træthedsregistrering og fartpilot til 5.000 kr.

Det gør den til testens mest avancerede rent sikkerhedsmæssigt, men så kindkysser vi også med 240.000 kr., før vi er på vejen. Min faster er overvejende begejstret, mens jeg holder igen med den endelige dom, indtil vi har trillet lidt flere kilometer.

Kompromisløs Citroën

For der er noget ved Citroën C3 Aircross, der gør den ekstra besnærende. Det er testens mest rummelige, og længdejusterbare bagsæder betyder, at du kan prioritere din plads mellem bagagerum og bagsæde. Den har testen højeste siddeposition og er dermed også bilen, der er lettest at komme ud og ind af. Ingen af bilerne fås med firehjusltræk, men C3 Aircross leveres med Grip Control til 6.000 kr. (et system der fordeler kræfterne mere effektivt til forhjulene på blødt underlag), og det giver den flere terræntalenter end de to andre biler i testen.

På negativsiden tæller dog en irriterende slap femtrins-gearkasse og en kompromisløs tilgang til komfort.

Artiklen fortsætter under billedet Kia Stonic

Citroën har fundet tilbage til rødderne, hvor kørekomfort er alfa og omega, det gør i min optik bilen lige blød og vuggende nok. Men det er en smagssag. I SUV-segmentet er det dog ikke så alvorlig en anke som blandt almindelige personbiler, da de i sagens natur med deres ekstra frihøjde aldrig har været tænkt som kurveknusere.

De skal ikke være køredynamiske oplevelsesfon­tainer, men bare levere praktisk anvendelighed i hverdagen, og der er en smule ekstra komfort jo ikke af vejen. Udstyrsmæssigt er testbilen forrygende med, og den disker op med både navigationsanlæg, automatisk klimaanlæg, LED-kørelys og Apple CarPlay til under 230.000 kr., og den 3-cylindrede 1,2-liters turbobenzinmotor virker marginalt mere punchy ved lave omdrejninger end de to andre.

Hyldest til mangfoldigheden

Der står vi så på parkeringspladsen og kigger på trekløveret. Kia Stonic er dømt ude, men hvilken en af de andre er den bedste? Hvilken en er min faster fristet til at købe, og hvad ville jeg vælge? I virkeligheden bliver det et spørgsmål om temperament, for selv om de hører hjemme i samme klasse med samme dyder, vil de noget vidt forskelligt. Arona vil favne så mange så muligt og leverer et højt bundniveau på alle parametre.

C3 Aircross derimod er overlegen på SUV-dyder som plads, praktisk anvendelighed og høj køreposition, men tiltaler ikke alle med sin noget bløde tilgang til kørekomfort og sin upræcise og halvgamle 5-trins-gearkasse.

Artiklen fortsætter under billedet Kia Stonic er veludstyret og lækker, men dens største udfordring er, at den er markant lavere end de to andre biler, og det betyder, at man sidder tættere på vejen – hvilket går imod SUV’ens kerneopdrag, nemlig at levere bedre overblik i trafikken. Foto: Henrik Dreboldt

Jeg er overvejende fan af den sidste, fordi den går all-in på sine styrker og erklærer den stramme undervogn for fejlcastet til en praktisk og adstadig familiebil. Den er fransk og kompromisløs, og så har den trekløverets mest kække design. Læg dertil, at den med Grip Control faktisk kan levere på lidt af de terræntalenter, som designet lover, og den løber med min stemme.

Min faster derimod lader sig ikke distanceblænde af kækt design og et offroad-talent, man måske får brug for to til tre gange om året. Hun er mere til Seats stramme design – både udvendigt og indvendigt – og dens mere neutrale og ikke komfortorienterede køreegenskaber. Og sådan vil det formodentlig også være blandt potentielle købere, så i stedet for en klar vinder ender denne stortest som en hyldest til mangfoldigheden.