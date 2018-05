Her er de mest tilfredse danske bilejere

Bilejernes organisation FDM og virksomheden Loyalty Group, som hjælper virksomheder med at opbygge kundeloyalitet, har igen stillet danske bilejere 190 spørgsmål i den omfattende AutoIndex-undersøgelse, som finder de mest tilfredse kunder i fem kategorier omkring bilejerskabet.





Artiklen fortsætter under billedet Spanske Seat er årets højdespringer i kategorierne, der drejer sig direkte om oplevelse med bilen og kundernes loyalitet. Danskerne har taget godt imod nye modeller som den seneste Ibiza Foto : PR

Flere end 35.000 danske har deltaget i AutoIndex 2018, og de 190 spørgsmål forholder sig til fire kategorier: selve bilen som hele og produkt, den overordnede loyalitet, købsoplevelsen hos forhandleren og endelig holdningen til service, altså besøgene på mærkeforhandlernes værksteder. BMW vinder den overordnede titel som mærket med de mest tilfredse og loyale kunder, og det sker for syvende år i træk for det tyske premiummærke. Denne gang er sejren klarere end nogensinde, for tyskerne får det højeste antal point nogensinde opnået i AutoIndex-undersøgelsen - ud af 1.000 mulige point får BMW 905.Plads nummer to i den overordnede kategori går til Volvo, mens BMW-konkurrenten Mercedes-Benz indtager plads tre. Japanske Toyota, som er kendt for sin kundeservice og pålidelige værksteder, vinder kategorierne omkring købsoplevelse hos forhandleren og service på værkstedet, mens Seat er årets højdespringer i kategorien for oplevelsen med selve bilen og kundeloyalitet. Nye modeller som Ateca og den nye Ibiza falder tydeligvis i kundernes smag.