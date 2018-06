Helt ny udgave af BMW X5

Det behager næppe folkene i München, at konkurrenten i Stuttgart kom først, men ikke desto mindre er det uomtvisteligt, at Mercedes-Benz nåede at lancere sin første SUV, ML, i 1997, før BMW kunne nå dertil med X5 i 1999. Men i kampen mellem de to sydtyske premiumfabrikanter bruger BMW en finte for at skille sig ud. I stedet for at kalde sin X5 for en SUV - Sports Utility Vehicle - kalder BMW den store bil for en SAV - Sports Activity Vehicle. Og den første X5, og det gælder bestemt også de efterfølgende generationer i forhold til konkurrenten ML, føles langt mere aktiv og sportsligt afstemt på vejen.





Artiklen fortsætter under billedet Et nyt interiørlayout har premiere hos BMW i X5. Den store touchscreen smelter næsten sammen med instrumenteringen, som er fulddigital og mere fleksibel end tidligere Foto : PR Uwe Fischer

For kunderne har historien næppe om SUV og SAV ikke den store betydning, så her drejer det sig i stedet om de nyeste features og den nyeste teknologi. Selv om X5 historisk set er to år bagud i forhold til den senere til GLE omdøbte ML, så overhaler München nu Stuttgart på antallet af generationer. Mercedes-Benz ventes at debutere med sin helt nye GLE i løbet af det næste halve år, sandsynligvis på en amerikansk biludstilling, og det bliver fjerde generation af den store SUV. BMW har valgt at holde produktionstiden på tredje generation kort (2013-18), og fjerde generation af deres SUV (eller SAV…) er allerede klar, og dansk markedsintroduktion skulle blive allerede inden årsskiftet. Der er blevet langt flere om buddet siden den første X5 kom på gaden i 1999. Den nye X5 står ikke blot overfor GLE og den også i 90’erne lancerede Lexus RX, men også biler som Audi Q7, Porsche Cayenne, Maserati Levante, Volkswagen Touareg og Volvo XC90, og derfor er den nyeste teknologi vigtig for modellen.Det tidlige generationsskifte skyldes derfor også overgangen til en ny platform for X5, som kommer fra de nyeste udgaver af 7-serie, 5-serie og X3. Her er vægten lavere, mulighederne flere. Den nyere platform er især gavnlig, når det kommer til undervognsteknologi og assistancesystemer, og X5 står stærkt i begge genrer. XDrive-firehjulstrækket er nyt og med mere effektiv kontrol, mens det samtidig er sat op til i højere grad at sende kræfterne til baghjulene. For en dynamisk køreoplevelse, naturligvis. Differentialespærre på bagakslen er ligeledes til for at forbedre både dynamik og stabilitet.For terrænegenskabernes skyld bliver den nye X5 den første X-model med en ny offroad-pakke, der fås som tilvalg. Med bl.a. luftaffjedring (kan hæves op til 8 centimeter, skjold under bilens for- og bagende, fire terrænindstillinger (sand, sten, grus og sne) og specifikke displays i instrumenteringen tilføres mere anvendelighed til X5. I den dynamiske retning trækker det, at X5 nu har elektronisk styrede, adaptive støddæmpere som standard, og at den fås med firehjulsstyring, adaptiv og mere sportslig M Professional-undervogn og aktivt anti-krængningsystem. Porsche Cayenne kan få kamp til stregen som den sportslige i segmentet. I genren assistancesystemer kører X5 helt frem i klassen, som gør den delvist selvkørende. Med styre- og kontrolassistenter i den største pakke, Driving Assistant Professional, vil X5 kunne klare både kø og åbne stræk på motorvejen uden meget hjælp fra føreren. Aktive systemer for at mindske styrken af sidekollisioner, krydsende trafik og motorvejsrampen i den forkerte retning er også dele af arsenalet. Adaptive LED-forlygter med laserlys med ekstra lang rækkevidde fås som ekstraudstyr.Ved introduktionen kommer X5 med fire motorer, hvoraf tre kommer på det danske marked. Mærkets nyeste V8-motor med turbo i X5 50i yder 462 hk, og det er den, vi ikke får at se i Danmark. I stedet kommer X5 40i med R6-benzinmotoren med 340 hk og de to sekscylindrede dieseludgaver X5 30d med 265 hk og den pumpede M50d med hele 400 hk. Senere tilføjes en plugin-hybrid og en M-model med over 600 hk.X5 vokser med få centimeter til 499 cm, hvilket skulle give bedre plads i hele bilen, men især på tredje sæderække. Mere interessant er kabinens nye layout og tydeligvis mere lækre og luksuriøse indretning. X5 er den første BMW med et ændret interiørkoncept, Live Cockpit Professional, som kommer som standard. Det indeholder et opdateret iDrive-system med 12,3” touchscreen, som også visuelt hænger mere sammen med instrumenteringen end i tidligere modeller. Instrumenteringen er fulddigital og fylder hele instrumenthuset ud; her er ikke længere to afgrænsende ringe med fast plads til speedometer og omdrejningstæller, så meget af skærmen nu kan bruges til eksempelvis navigationens kort.Elementer som panoramatag med valg mellem 15.000 lysende grafiske mønstre, opvarmede armlæn, en gearvælger med glasindlæg, Bowers & Wilkens Diamond 3D-lydanlæg, integreret bagsædeunderholdningssystem med to touchscreens på 10,2” og valget mellem de visuelt meget forskellige udstyrsvarianter xLine og M Sport viser, at BMW i den grad har tænkt over de mindste detaljer for at få et forspring i klassen. Om det forholder sig sådan i virkeligheden, må en første test vise.