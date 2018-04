Har dieselbilerne fået en redningsplanke?

Dieselmotoren er spået en dyster fremtid. Flere bilmærker stopper allerede i år produktionen af personbiler med dieselmotor, og mange europæiske byer og hele lande har lagt sig fast på, at dieselbiler skal være jaget vildt, og salget af biler med dieselmotor – og i flere lande også biler med benzinmotor – vil møde forbud allerede i de kommende år. Konsekvensen af et forbud kan blive, at mange mennesker blive efterladt med værdiløse biler. At hive gulvtæppet væk under dieselmotoren er en simpel løsning, for forbrændingsmotoren af denne type er den mest effektive motorisering på markedet, og hos flere bilproducenter råber man nu op.





Porsche har ingen planer om at undlade dieselmotorer i sine modeller i de kommende år. Producenten udvikler ikke egne dieselmotorer, men får dem fra Audi Foto : RONALD WITTEK

Daimler, firmaet som ejer Mercedes-Benz, mener at dieselmotoren på alle måder har en fremtid som et effektivt alternativ til især benzinmotorer, og der arbejdes på nye dieselmotorer, som kraftigt underbyder den kommende grænseværdi for udledning af NOx-partikler på 168 mg/km, som gælder med Euro 6d-normen fra september 2019. Daimler arbejder i stor stil med elektrificering af sine modeller (Daimler-bilmærket Smart vil overgå til fuld elektrificering), men altså ikke på bekostning af dieselmotoren.Også Porsche investerer milliardbeløb i elektrificering af sine biler, men producenten er også trådt frem for at forsvare dieselbilerne. Porsche får sine dieselmotorer fra Audi, men den løsning får ikke Porsche til uden videre at opgive de sparsomme motorer: CO2-udledningen fra dieselmotorer er lav, og den er derfor vigtig for at producenter for at leve op til myndighedernes krav om en lav samlet udledning for alle modeller. Oliver Blume, formand for Porsches øverste bestyrelse, har udtalt, at der absolut ingen grund er til pludselig at opgive dieselmotoren.Der er grund til optimisme, for målinger fra det uafhængige firma Emissions Analytics og det tyske bilmagasin Auto, Motor & Sport viser, at en række nye dieselbiler med avancerede partikelfiltersystemer allerede underbyder normen i reelle test foretaget på vejene og ikke i et laboratorium. De fem senest testede biler ligger langt under de 168 mg/km, som Euro 6d-normen kræver. BMW 520d ligger på blot 28 mg/km, BMW X2 xDrive 20d på 31 mg/km, Mercedes-Benz E 220 d på 41 mg/km og den nye Volvo XC40 D4 på 59 mg/km.Helt i top er den nye DS 7 Crossback BlueHDi 180, som med 18 mg/km udleder næsten 10 gange færre NOx-partikler end loven vil kræve det i 2019. Test viser også, at ændring af motorstyring og eftermontering af rensningssystemer i ældre modeller kan gøre en stor forskel. Dieselmotoren er med andre ord stadig i spil, men det er op til myndighederne at afgøre dens skæbne.