Fra Dieselgate til Diess: En hård hund indtager Volkswagen

Da »manden fra München« for godt tre år siden rykkede ind i Volkswagens hovedsæde i Wolfsburg for at blive chef for VW-mærket, vidste man, hvad man fik: En benhård forhandler med næse for effektivisering, en mand, der ikke spildte tiden, og en mand, der ville være konge.

Hos konkurrenten BMW, Herbert Diess’ tidligere arbejdsgiver, blev han omtalt som »en hård hund«.

Allerede dengang, i 2015, blev Herbert Diess betragtet som kronprins til Volkswagens daværende koncernchef, Martin Winterkorn, der sammen med ejerfamilierne Porsche og Piëch hentede Diess hos BMW, hvor han netop var blevet forbigået til posten som topchef.

At han nu er nået i mål som ny koncernchef i Volkswagen tolkes som et signal om, at koncernens ejere vil starte på en frisk efter Dieselgate og sætte fart på de mange andre udfordringer, den tyske bilkoncern også står over for.

Luk faktaboks Udvid faktaboks BLÅ BOG: HERBERT DIESSManden fra München Herbert Diess er født i 1958 i München, men er af østrigsk ophav og østrigsk statsborger. Det meste af hans liv har drejet sig om biler: Han er uddannet maskiningeniør med speciale i autoteknik og har en tysk doktorgrad i automatisering af produktions­processer. I nogle år var han også forskningsmedarbejder ved Teknisk Universitet i München. Fra 1989 og syv år frem arbejdede han for Bosch, der er en af de største leverandører af reservedele til bilsektoren, og stod også i spidsen for en fabrik i Spanien. I 1996 skiftede han til BMW, hvor han blev i næsten 20 år og havde en vigtig rolle i produktionen af den britiske Mini og udviklingen af BMWs elbiler, i-serien. Han har også været direktør for BMW Motorcykler. I juli 2015 blev han chef for VW, det vigtigste bilmærke blandt de 12 forskellige brands, Volkswagen-koncernen omfatter. Den 12. april 2018 blev han udpeget til ny koncernchef. Herbert Diess er gift og har to voksne børn. Han siges at være glad for motorcykler (helst BMW) og sportstræner med skiløb og jogging. Kilder: Bloomberg, Volkswagen, Bild, Der Spiegel, Handelsblatt, Die Zeit, Süddeutsche Zeitung, Financial Times, New York Times, Forbes.

Diess får endog mere magt end sin forgænger, Matthias Müller, i en større omstrukturering, der også skal skubbe til udviklingen af elbiler og anden ny teknologi.

Formanden, Hans Dieter Pötsch, efterlod ved Diess’ udnævnelse ingen i tvivl om kursen: »Som direktør for VW-mærket har han med imponerende effekt vist den hast og konsekvens, hvormed han kan implementere dybt­rækkende forandringsprocesser.«

Den slags forandringer kommer med en pris, og den er Herbert Diess såre klar over. Både hos BMW og VW-mærket har han opnået milliard­besparelser, men han er også betegnet som en polariserende skikkelse, der hos BMW lagde sig ud med leverandørerne, mens det hos VW har været de stærke fagforeninger.

For lidt over et år siden, i februar 2017, lå Herbert Diess i så hård en konflikt med fag­foreningerne – personificeret ved formanden for samarbejdsudvalget, Bernd Osterloh, der også sidder i bestyrelsen – at Diess ifølge spekulationer var tæt på at ryge ud.

Men han overlevede, og hans aftale med fagforeningerne kan betyde op mod 30.000 jobreduktioner over det næste par år – med knap fire mia. euro om året i besparelser.

Herbert Diess, der fylder 60 til oktober, er med egne ord »ikke typen, der giver hurtigt op«. Ifølge tabloidavisen Bild brækkede han engang armen på at løbe på skateboard hængende efter en bil med 60 km i timen – hvilket ikke hindrede ham i at springe op på et skateboard igen.

At Herbert Diess er en outsider, der ikke har tilbragt det meste af karrieren hos Volks­wagen, kan dog vise sig at være både en styrke og en svaghed.

Han er ikke besudlet af Dieselgate-skandalen, der brød ud få uger efter hans ankomst i juli 2015. Men at gennemføre kulturforandringer i den notorisk hierarkiske Volkswagen-koncern og manøvrere omkring dens forskellige interessenter kan måske blive hans største udfordring.

Sidste gang Volkswagen havde en chef udefra, kom han også fra BMW og fra München. Det var tilbage i 2002 i skikkelse af Bernd ­Pischetsrieder. Han holdt blot fire år.