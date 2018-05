Forstærkning til Aston Martins flagskib

En kende mere rå, lidt stærkere og med en anelse mere karakter. Aston Martin ændrer ikke radikalt ved DB11 for at skabe den nye topmodel DB11 AMR – AMR for Aston Martin Racing – men justerer den i en retning af mere dynamik og præcision. Vel at mærke uden at gå på kompromis med de komfort- og langtursegenskaber, en ægte grand tourer skal byde på.



Den hidtidige DB11 med V12-motor udgår helt til fordel for AMR-udgaven, som med en opdateret motor yder cirka 30 hk mere, så den stærkeste DB11 nu kan lade 639 hk og 700 Nm (uændret maksimalt moment) ramme vejen gennem de brede bagdæk. Med optimeringen falder den tid, det tager at gå fra 0-100 km/t med 0,2 sekunder til 3,7 sekunder, og den officielle topfart er hævet til 334 km/t. DB11 AMR er med i den absolutte top af klassen for luksuriøse langtursegnede sportsvognen, hvor også Bentley Continental GT og Ferrari GTC4 Lusso T folder sig ud med tolvcylindrede motorer.





Helt tilfredse med den udgående DB11 V12 kan briterne ikke have været, for de lover en mere levende køreoplevelse med ændret undervogn, som bibeholder langturskomforten, men samtidig giver mere skarphed. DB11 AMR laver også mere larm end forgængeren med en ændret udstødningslyd, og det vil især komme til udtryk, når bilens sportsindstilling aktiveres.Den nye DB11 AMR kan kendes på blanksorte detaljer og synlig kulfiber. Alle kromdetaljer udvendigt på sportsvognen har fremstår nu mørke, og i kabinen fortsætter det mørke tema med ensfarvede sportssæder i læder og Alcantara, men skulle man have andre ønsker, fås tre farvedekoordinerede Designer Specifications-pakker.