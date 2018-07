Fornyet Fabia fra 128.000 kr.

Skoda er en generation bagud, når det kommer til minibiler i forhold til de andre i Volkswagen-koncernen. Seat var først med Ibiza på en ny platform, hvorefter Volkswagen tog den i brug til Polo, og Audi har for kort tid siden løftet sløret for en ny A1 Sportback på den nye teknik. Skoda Fabia må derimod køre videre på den gamle platform og et facelift. Som vi nu kan se, er det med til at holde priserne nede. Importøren har frigivet fraprisen for den faceliftede Fabia, som når de danske Skoda-forhandlere i september.



Fabia vil starte ved 128.000 kr. inklusive levering for en femdørs hatchback med en 1-liters motor med 75 hk og Active-udstyr, og for en stationcar (den eneste anden stationcar i klassen er Renault Clio) skal der betales yderlige 10.000 kr. Der er yderligere en benzinmotor med to ydelser at vælge mellem, mens det er helt slut med dieselmotorer i den tjekkiske mini. Turbobenzinmotoren på 1 liter yder enten 95 eller 110 hk, og med 110 hk får man adgang til at vælge en automatisk dobbeltkoblingsgearkasse (DSG).

Ingen priser for de andre udgaver

Men der er hverken en merpris for den gearkasse, priser på Fabia med de stærkere motorer eller de højere udstyrsversioner, Ambition og Style - de følger tættere på introduktionen i starten af efteråret. Importøren er dog klar med priser på en del af ekstraudstyret, meget af det nyt i forhold til før faceliftet. Care Connect, som gør at Fabia altid er online, kan overvåges via en app og har et nødopkaldssystem, koster 4.500 kr. for tre år. LED-forlygter vil koste 9.800 kr., blind vinkel-system og advarsel for biler mv., når man bakker ud af en p-plads eller en garage, koster 4.700 kr.



Armlæn til bagsædet med to USB-stik er næsten en foræring til 600 kr., og armlænet er også med i en af de fordelagtige udstyrspakker: for 9.995 kr. får man til Fabia Ambition med turbomotor (95 eller 110 hk) teknikpakken med USB-armlænet, adaptiv fartpilot, bakkamera, multifunktionsrat, tågeforlygter og Swing Plus-radio med surround og Apple CarPlay/Android Auto.