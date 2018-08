Formel Brønshøj løber af stablen i weekenden: Her er bilerne, du skal holde øje med

65-klassen bydser på talrige forskellige typer og mærker. Her kan vi som på billedet se små Austins mod mægtige amerikanske V8-monstre. Og det er ikke altid de store, der vinder.

Den danske forretningsmand og tidligere Formel 1 kører, Jac Nelleman, har med sit mandskab udviklet byløbet Copenhagen Historic Grand Prix på Bellahøj til et af de flotteste historiske racerløb overhovedet i Europa.

Seneste udgave af CHGP, der strækker over weekenden 4. og 5. august, er et godt eksempel på udviklingen. Perlen, som ingen motorinteresseret dansker må gå glip af, er et fantastisk historisk Formel 1 race med ikke mindre end 47 deltagende biler. Vel og mærke rigtigt race og ikke opvisning, som det så ofte er tilfældet, når disse afsindigt kostbare klenodier luftes på dansk grund.

Et kig gennem, felterne afslører ikoniske biler, hvoraf der her kun er plads til at nævne nogle få. F1-klasserne er opdelt før og efter 1961. De ældre kører med frontmotor. De senere er med centermotor.

Blandt de frontmotoriserede F1-racere glæder jeg mig især til at oplevede den fabelagtige Maserati 250F, der af racerlegende Stirling Mos blev betegnet som den bedste racerbil han nogensinde havde kørt i. Verdens måske bedste racerkører nogensinde, Juan Manuel Fangio, vandt sit sidste F1 mesterskab 1957 i en Maserati 250 F.

Artiklen fortsætter under billedet De små Formel Junior racere er i dag sjældne, men meget populære i Danmark 50 – 60 år siden.

På den tidspunkt var revolutionen fra frontmotor til centermotor så småt begyndt, og selv om den første britiske vinder af konstruktørmesterskabet, Vanwall i 1958, var frontmotoriseret blev det et farvel for altid til disse fascinerende racerbiler i Formel 1. Og til den tysk italienske dominans på konstruktørsiden.

De små centermotoriserede og ret billige Cooper-biler fra England vandt F1-mesterskabet både i 1959 og 1960. Monteret med en brandsprøjtemotor fra krigens tid bag føreren. På Bellahøj er disse fantastiske low-budget Formel 1 biler mildest talt rigt repræsenteret.

Ca halvdelen af feltet mellem 1961 til 1965 udgøres af Cooper-racere. Blandt kørerne glæder jeg mig til at hilse på den gamle, svagtseende og lynhurtige hurtige brite Rod Jolley, der bruger briller med glas som hinkesten.

De øvrige klasser må ikke glemmes. Blandt mine favoritter er foruden de nutidige DTC-biler med nogle af landets bedste racerkørere, Royal -Pro-klassen, hvor vi foruden Le Mans legenden Tom Kristensen får den tidligere Formel 1 verdens mester Damon Hill at se i Lotus Cortina, som han deler med Martin Berner. Også Tom Kristensen kører Lotus Cortina (deles med Prins Joachim), og det samme gør den finske racerlegende Mika Salo, der kørte Formel 1 i otte år og blandt meget andet har vundet Le Mans.

Artiklen fortsætter under billedet Le Mans kongen Tom Kristensen kører med racerprinsen HKH Prins Joachim i denne Lotus Cortina.

Ca. halvdelen af Pro-Am-feltet består af Lotus Cortinaer. Det skal blive spændende at se, hvad de øvrige med bl.a. et par hidsige Porsche 911 racere kan stille op mod denne Armada af engelske saloon-historie.

1965 klassen kunne kaldes de blandede bolsjers paradis. Ingen bilmodel er speciel talrig. De Knap 40 deltagende biler spænder over 20 vidt forskellige grundmodeller, og vi kan glæde os til at se små britiske dværge som MG Midget og Mini Cooper køre side om side med muskelsvulmende US-monstre som Chevrolet Corvette, Ford GT 40 og Ford Galaxi. En fed, fed klasse for alle vi, der elsker historiske sportsvogne.

Balladeklassen hedder Legend med 35 hysteriske USA-biler i miniformat. Alle forsynet med højtydende moderne motorcykelmotorer samt dæk med begrænset vejgreb. Det siges at legend-bilerne kører mindst lige så meget sidelæns som forlæns. Plus en hel del baglæns.

Blandt de hurtigste biler på banen - selvfølgelig bortset fra den nutidige kongeklasse DTC - finder vi de nyeste af de klassiske racerbiler i op til 1986. Målt efter fabrikat er det primært et opgør mellem muskelsvulmende Porsche 911-udgaver som f.eks. Kremer-Porsche mod diverse toptunede Ford Escorter med BDA- eller BDG motorer. Disse små britiske biler er lettere end Porscherne og lægger i visse udgaver over 300 hk på asfalten. Lyden er fantastisk - nærmest som arrige hvepse med forstærker.

Kendere af dansk motorsport glæder sig meget til Formula Junior-klassen fra 1950’erne. Disse dengang ikke særligt dyre enkeltsædede racerbiler med små motorer fra Fiat, Ford, Morris/Austin eller lignende har en fremtrædende rolle i dansk formel-racing med talrige løb på bl.a. Roskilde Ring.

Klassen var for mange vejen ind i formel-racing og fabrikaterne var talrige. Lola, Cooper, Lotus, Swebe og mange andre fra diverse baggårdfabrikanter eller store veletablere firmaer. En enkelt dansk konstruktion, Alfa Dana, blev det også til. De i alt 24 deltagende biler tæller 17 forskellige konstruktioner. Flot af Jac. og Co. at de har samlet så mange af disse i dag sjældne racere, der ofte blev hugget op, når de ikke længere var konkurrencedygtige.

Næsten lige så stor er mangfoldigheden i klassen for tunede standardvogne op til 1971. Her ses forskellige modeller fra bl.a. Porsche, Fiat, NSU, Volvo, Chevrolet, Ford, Datsun, MG og Lenham. Dette er med 40 deltagere samtidigt den deltagermæssigt største klasse. Mange er blevet afvist, fordi arrangørerne af sikkerhedsmæssige årsager ikke vil have flere biler på banen.

Et fantastisk felt på en fantastisk bane. Det er svært se , hvordan Jac. og Co. til næste år skal kunne overgå dette overflødighedshorn på i alt 243 tilmeldte biler. Plus eventuelle eftertilmeldinger.

CHGP er for hele familien med et væld af aktiviteter, biludstillerger, klubber og alt det, der hører sig til Danmarks største og fineste motorløb. HUC