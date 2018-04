Forester fit for fight

At køre en eksklusiv SUV handler om mere end pris. Eksklusivitet ligger også i antallet af solgte biler, og Subaru Forester er på den måde en af de mere eksklusive SUV’er i Danmark. Det kan ikke være prisen skyld, for 354.000 kr. for den billigste er peanuts, når man tænker på, at firehjulstræk og fornem langtidsholdbarhed altid er standard.



Måske det skyldes manglende sikkerhedsudstyr? Den lidt for simple indretning? De to mulige årsager bliver der i hvert fald gjort noget ved med den helt nye Forester. Den er ny fra inderst til yderst, og med samme platform som Impreza, XV og den store amerikaner-SUV Ascent vil Forester ikke bare være mere rummelig, den vil også komme med omfattende sikkerhedsudstyr og forbedrede køreegenskaber som standard.





Artiklen fortsætter under billedet I kabinen minder Forester med meget dominerende midterkonsol til forveksling om de mindre modeller XV og Impreza Foto : PR

Det nye grundlag for hele bilen, den nye platform Subaru Global Platform, har allerede vist rigtig mange positive sider i Impreza og XV, og Subaru forsikrer, at den nye Forester vil være klassens sikreste i både crashtest og når det kommer til at undgå ulykker; mere stivhed i chassis og karrosseri giver mere præcise køreegenskaber (og højere komfort), og som i de to mindre modeller vil sikkerhedspakken EyeSight med blandt andet adaptiv fartpilot, automatisk nødbremse og sporassistent være indbygget i alle Forester uden merpris. En udvidelse af systemet med avanceret førerovervågning, Driver Monitoring System, vil formentlig være ekstraudstyr eller forbeholdt de dyreste versioner. Systemet kan ikke kun advare om træthed, men det justerer også automatisk sidespejle, det elektrisk justerbare førersæde og klimaanlæg i forhold til den, der sidder bag rattet.For at EyeSight skal fungere optimalt, så den adaptive fartpilot kan arbejde fra 0 km/t og helt ned til stilstand, bliver den trinløse CVT-gearkasse Lineartronic eneste mulighed i Forester. Det er slut med selv at skifte også i denne Subaru. Som en sidegevinst er der skiftepaler på rattet, og man vil kunne skifte mellem syv kunstigt indlagte trin.En større skuffelse for Forester-fans vil være, at Subarus nye dieselfilosofi nu rammer SUV’en. Filosofien giver nemlig ikke længere plads til dieselmotorer i japanernes modelprogram, og 2-liters boxerdieselmotoren, som i 00’erne kom ud som Subarus første dieselmotor, er helt ude, når den sidste udgave af den udgående Forester er solgt. At trække en trailer eller en båd vil næppe blive det samme med benzinmotoren. Apropos benzinmotor, så vil det sandsynligvis blive den stærkt fornyede 2-liters motor med 156 hk, uden turbo, der skal drive Forester. Vi håber, også at den større 2,5-liters motor, som bl.a. fås i USA og Australien, kunne ske at kommer hertil – den er 90 procent fornyet.Firehjulstræk skal man ikke være bange for, at Subaru skrotter, og Forester kommer med en forbedret version – plus en frihøjde på minimum 220 mm. X-Mode-systemet, som aktiveres for at justere motor, speeder, bremser og gearkasse i forhold til blandt andet glat underlag i terræn er forbedret for at give Forester mere fremkommelighed.Subaru er blandt nørder kendt for at producere biler med meget smalle stolper, som giver bedre overskuelighed af trafikken og færre blinde vinkler. De er takket være højstyrkestål (for stabilitet ved sammenstød og situationer hvor bilen ruller rundt) gjort endnu smallere. De fleste vil nok nærmere bemærke den nye førerplads, som har lighed med indretningen i Impreza/XV. 7″ touchscreen med Apple CarPlay bliver standard, mens en større 8″ skærm findes i visse udgaver af Forester.