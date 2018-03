Ford vil overgå Toyota i salg af hybridbiler

Fords administrerende direktør Jim Hackett siger, at bilproducenten planlægger at overgå konkurrenten Toyota i det årlige salg af hybridbiler i USA i 2021.

Det skriver The Wall Street Journal.

Ford er allerede relativt stærke i hybridsegmentet, skriver avisen. Dog mener Jim Hacket, at bilproducentens nuværende tilstedeværelse på markedet går ubesunget hen. Nu vil Ford være frontløbere på området.

Ifølge Jim Farley, der er direktør for den globale markedsafdeling i Ford, går virksomheden målrettet efter at booste efterspørgslen af hybridbiler, blandt andet ved at omdanne nogle af sine mest populære biler til hybrider.

Yderligere vil Ford lancere en Mustang-inspireret elektrisk SUV i 2020. Et træk der skal gøre Ford mere konkurrencedygtig over for konkurrenterne Tesla, Audi og Jaguar.

Fords nye strategi kommer i kølvandet på en længere periode fyldt med udfordringer for producenten. Ford har blandt andet tilbagekaldt biler i USA på grund af sikkerhedsforanstaltninger og tabt markedsandele i Kina.