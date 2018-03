Ford satser stærkere på SUV-modeller

Verden er blevet et mindre sted. I fysisk forstand lader det sig naturligvis ikke gøre, men når det kommer til bilindustrien, så er der sammenhæng mellem de globale markeder som aldrig før, og når Ford nu lancerer en “køreplan” for sin forretning i Nordamerika i de kommende år, så får det også indflydelse på den europæiske gren. En vigtig del af strategien frem mod 2020 - og endnu videre - er måden pengene bruges på i produktudvikling. Cirka 42 mia. kr. tages fra mere klassiske biltyper som sedaner og investeres i de efterhånden altoverskyggende SUV-modeller. En af de modeller, som med stor sikkerhed ikke vil overleve den ændring i strategi og fokus er Fusion, som i Europa sælges som Mondeo. At udvikle og producere en ny generation til Europa, når den nuværende om få år kører ind på endestationen, ville være svært at forsvare. Vil man have en klassisk firmabil, kommer den i fremtiden næppe fra Ford.



Vil man have en moderne SUV, vil Ford næste år stille med en afløser til den populære Kuga, som i USA kører under modelnavnet Escape. Premieren og første markedsintroduktion bliver henlagt til USA, men vi skulle kunne nå at se “vores” europæiske variant også i 2019. I 2020 vil Ford sælge hele otte forskellige SUV-modeller i USA, og fem af dem vil kunne fås som hybrid med kombination af benzin- og elmotor - en af modellerne også som elbil. Den nye Kuga bliver en af de modeller, der tilbydes som hybrid.Ford skelner mellem almindelige SUV-modeller og modeller mere entydigt rettet mod terrænkørsel. I den kategori genoplives senere i år eller senest i 2019 det i USA genkendelige Bronco-navn til en mellemstor firehjulstrækker, men Ford har overrasket ved også at melde ankomsten for en mindre model af samme type. Om de to firehjulstrækkere til det grove står foran en europæisk introduktion er hverken af- eller bekræftet, men Ford ville her kunne gå ind i en spændende niche, som få konkurrerende mærker viser interesse for. Bronco hører - som sportsvognen Mustang - til de modelrækker, der vil komme med hybridsystem. En af de klassiske Ford-modeller, der ikke ofres på SUV-bålet er Focus: den nye står foran snarlig verdenspremiere, og den skal igen sælges i hele verden.