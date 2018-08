Ford introducerer hybrid-Mondeo i Danmark

Der er flere gode grunde til, at den danske importør af Ford fire år efter introduktionen af den nyeste Mondeo har besluttet, at hybridudgaven Mondeo HEV (Hybrid Electric Vehicle) alligevel skal have en chance på det danske marked. En af grundene er tidens modstand mod dieselmotorer, som også vokser blandt firmabilister, hvorfor en hybridmodel med et lavt forbrug kan være et fornuftigt alternativ. En anden god grund er, at Mondeo i dag ligger langt efter en konkurrent som Volkswagen Passat i salgsstatistikken - selv om Mondeo-salget her i 2018 er forbedret, er der stadig plads til forbedringer.



Den store forskel på Mondeo HEV og de umiddelbare hybrid-konkurrenter, som er Volkswagen Passat GTE og Kia Optima PHEV, ligger i tilførslen af strøm til benzinmotoren. Passat GTE og Optima PHEV kan fodres med strøm via et eksternt kabel sluttet til en ladeboks- eller stander, og efter endt opladning kan man så køre op til omkring 60 kilometer på ren strøm (i bedste tilfælde). Mondeo HEV er en klassisk hybrid, hvor batteriet, som er markant mindre, lades op med opsamlet energi fra bl.a. nedbremsninger, og den rene eldrift vil være stærkt begrænset.



I motorrummet på Mondeo HEV finder vi den eneste motor uden turbolader i hele Mondeo-familien. Mellem kabler og ledninger ligger en 2-liters benzinmotor, som kører efter den særligt sparsomme Atkinson-cyklus, som i højere grad end de fleste benzinmotorer er konstrueret for at give maksimal udnyttelse af brændstoffet. Til at give en samlet systemydelse på 187 hk har benzinmotoren hjælp af en elektrisk motor og en generator, som begge er kompakte og intregreret i hybridens gearkasse.





Den såkaldte systemydelse, som består af ydelsen fra både benzinmotoren og den elektriske motor, er på 187 hk. Forbruget i Fords hybrid er i snit 22,7 km/l

De to farveskærme i instrumenteringen og den store touchscreen giver overblik over forbrug, batteriets ladestand og meget mere. Mondeo HEV er veludstyret med navigation, alufælge og meget mere

Den elektricitet, som understøtter benzinmotoren, kommer fra et litium-ion-batteri med en kapacitet på 1,4 kWh, og batteriet ligger lige bag bagsædet. En elektrisk kompressor til klimaanlægget og en elektrisk varmepumpe gør, at den opsamlede strøm i batteriet kan bruges til at sænke brændstofforbruget. Med 16” alufælge, som er standard, hedder gennemsnitsforbruget (ny norm) 22,7 km/l, mens det falder til 20,8 km/l med 17” alufælge. Det er i begge tilfælde mere end Mondeo-modelprogrammets næstmest sparsommelige model, dieseludgaven med 150 hk og manuel gearkasse, som klarer 20 km/l i snit.Mondeo HEV får ikke kun særstatus i modelprogrammet på grund af motor uden turbo og batteridrift, men samtidig også fordi ingen andre Mondeo-modeller sælges i Danmark som sedan. Benzin eller diesel? - Så vil forhandlerens svar være hatchback eller stationcar. Hybrid-nyheden lander hos de danske forhandlere i en udstyrsvariant, Titanium HEV. Den er som den almindelige Mondeo Titanium rigt udstyret, og det betyder infotainmentsystem med 8” skærm og navigation, DAB-radio, bakkamera, stemningsbelysning, regnsensor, træthedsregistrering, sporassistent, nøglefri adgang og start og tågeforlygter.Hybriden har to farveskærme på hver 4,2” i instrumenteringen, som omkranser speedometret og aktivt støjreducerende system. Prisen for Mondeo HEV Titanium er 349.150 kr. Den amerikanske udgave af Mondeo, Fusion, fås som opladelig plugin-hybrid (Fusion Energi PHEV) med et større batteri med en kapacitet på 7,6 kWh. Der er ingen officielle planer om lancering af en Mondeo PHEV i Europa.