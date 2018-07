Fiat Tipo - mere sikkerhed i familiebilen

Den første Fiat Tipo kørte ind i Golf-klassen i 1988 og blev en øjeblikkelig succes for italienerne, og i Danmark var den et almindeligt syn i trafikken op gennem 1990’erne, længe efter den udgik i 1995. For to år siden hev Fiat igen Tipo-navnet frem fra gemmerne, men den nye model kører salgsmæssigt på lavt blus – konkurrenterne i Golf-klassen er stærkere, når det kommer til motorer, køreegenskaber og sikkerhedsudstyr.

Fiat-importøren ser naturligvis gerne, at Tipo bliver mere synlig i sin klasse, som er en af de mest populære og konkurrenceprægede i Danmark. En opdatering af modelprogrammet skal få nybilskøbere til langt oftere at have den rummelige italienske familiebil med i købsovervejelserne – mere udstyr som standard, mulighed for automatgear i forbindelse med dieselmotoren.

Fiat har fået øjnene op for, at sikkerhed sælger biler, og derfor er automatisk nødbremsesystem endelig kommet på standardudstyrslisten i Tipo. Systemet, som selv bremser bilen ned i kritiske situationer med risiko for sammenstød, kostede ved introduktionen 4.000 kr. Topmodellen Lounge har nu adaptiv fartpilot som standard, og de to øvrige varianter har fartpilot uden merpris.



Bluetooth mangler i basismodellen

Priserne starter ved 169.990 kr. inkl. levering for Tipo 1,4 Pop med 95 hk. Aircondition, fartpilot med fartbegrænser, el-spejle med varme, elruder i fordørene og ratbetjent lydanlæg. Bluetooth er en uundværlig opkoblingsmetode for de fleste bilister i dag, men det er først standard på næste udstyrstrin, Easy, som med samme motor som Pop-modellen koster 184.990 kr. Tipo Easy har også 5” touchscreen, varme i forsæderne, p-sensorer bagtil, læderrat, armlæn foran, elruder hele vejen rundt og tågeforlygter.

Øverste udstyrstrin, Lounge, koster 15.000 kr. mere med motoren med 95 hk, fra 199.990 kr. Med den motor er den adaptive fartpilot desværre ikke inkluderet – det kræver enten turbobenzinmotoren med 120 hk eller dieselmotoren med tilsvarende ydelse. De har alle infotainmentanlæg med 7” touchscreen og Apple CarPlay, bakkamera, aut. klimaanlæg, regnsensor, 16” alufælge og krompakke. Prisen med benzinmotoren med 120 hk er 224.990 kr., med dieselmotoren 219.990 kr. Dieselmotoren fås også i udstyrsversionen Easy til 199.990 kr., mens Lounge-udgaven nu kan leveres med automatisk dobbeltkoblingsgearkasse til 25.000 kr. ekstra. Alle Tipo-udgaverne leveres som stationcar (SW) for 10.000 kr. ekstra.