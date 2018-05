Fald i salget af nye biler i april

Markedet for salg af nye biler kører i højt gear, men efter en stærk januar med 19.908 solgte personbiler går det samlede salg efter de første fire måneder af 2018 tilbage med 2,5 procent, og selv om april gav de danske bilimportører et samlet salg på 19.757 nye personbiler, et fald i forhold til marts måned med færre handelsdage på grund af påsken, er det en pæn stigning på 6 procent i forhold til april 2017.





Artiklen fortsætter under billedet Marts måneds mest solgte bil, Nissan Qashqai, styrtdykkede i april måned med et fald på over 50 procent Foto : PR

Direktøren for De Danske Bilimportører, Gunni Mikkelsen, ser positivt på udviklingen i den kommende tid: ”April blev et pænt stykke højere end sidste års salg, hvilket vi selvfølgelig er glade for, men vi noterer os også et marginalt mindre salg i årets første fire måneder end sidste års tilsvarende periode. Modsat oplever vi fortsat en stor og sund interesse for anskaffelse af ny bil og med afklaringen af overenskomstforhandlingerne, har vi en positiv forventning til de næste måneder.”Brancheorganisationen noterer sig også et yderligere fald i både privat- og erhvervsleasing efter stramninger på leasingområdet og den nedsatte registreringsafgift, så direkte køb af ny bil igen stiger. Også andelen af udlejningsbiler falder, og går tydeligvis ud over marts måneds mest solgte bil, Nissan Qashqai, som falder fra 1.057 eksemplarer til kun 439 eksemplarer. Det sender den ned på en 7. plads i april. Tilbage på plads nummer et er den franske evergreen, minibilen Peugeot 208, som blev solgt i 756 eksemplarer – stort set på niveau med marts måneds 809 styk.Den franske model efterfølges af ikke færre end fire modeller fra den største spiller på markedet, Volkswagen, som tydeligvis har fået helt styr på leveringsvanskelighederne omkring Polo og kan se sig som sejrsherre i den store mellemklasse med Passat. Golf er dog stadig den mest solgte Volkswagen på en samlet plads nummer to i april med 571 eksemplarer, men Polo ligger tæt på med 540 styk. Up er solgt i 495 eksemplarer, Passat i 467 eksemplarer. Up holder dermed skansen som mest solgte mikrobil, med Toyota Aygo som klassens nummer to med 377 eksemplarer, men markedets mindste biler mister forsat terræn, og i april stod mikrobilerne for kun 10,8 procent af markedet – for et år siden var det stadig 15,5 procent.De to absolut mest sælgende biltyper er minibilerne (B-segmentet) og SUV'erne (J-segmentet), som stort set ligger lige med henholdsvis 25,8 procent og 25,3 procent i april. Men det er væsentligt at huske, at det stadig viser en klar dominans for B-segmentet, som i modsætning til SUV'erne kun dækker over en størrelse og klasse af biler.