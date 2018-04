Facelift til populær SUV fra Hyundai

Tucson er i top hos Hyundai, når det kommer til salg på verdensplan. Med andre ord en af koreanernes vigtigste modeller. I Danmark er den mellemstore SUV ikke tæt på toppen hos hverken mærket eller i klassen, men selv om der er langt op til VW Tiguan med flere end 1.500 styk solgte i 2017, så er 501 styk Tucson i 2017 tilfredsstillende for Hyundai.



Det skulle gerne gå fra tilfredsstillende til rigtig godt, når den faceliftede Tucson ruller ud til forhandlerne på et tidspunkt til sommer. Hyundai viser i disse dage sin opdaterede SUV på biludstillingen i New York, og koreanerne har arbejdet på alt fra design ude og inde til motorprogrammet.



Vi forventede, at Hyundai var gået mere radikalt til værks med designet, end tilfældet er. Flere gange har beskeden været, at Tucson ville rette sig ind efter koreanernes nye SUV-design, som Kona og den nye Santa Fe viser. Tucson får kun et strejf af den designlinje med nyt design af forlygter (nu LED) og nye LED-kørelys/tågelygter, men det skal ikke lyde som en klage: Tucson ser fortsat godt ud. Mærkets “Cascading grille”, den buede grill, er heller ikke en ændring, der vækker enorm opsigt.





Den mest synlige ændring finder man i kabinen, hvor en ny skærm til infotainmentsystemet svæver over midterkonsollen Foto : PR David Dewhurst Photography

I kabinen møder vi den største synlige ændring ved faceliftet. Midterkonsollen husede før en indbygget touchscreen, men skærmen er nu rykket op og ud af selve konsollen – den står frit som i i30 og Kona, og alle Tucson med undtagelse af modeller med navigation vil formentlig have en 7″ touchscreen som standard. Køber man en med indbygget vejviser, bliver skærmen en tomme større, altså 8″. En ekstra USB-port til opladning ved bagsædet, Krell-lydanlæg og QI trådløs opladning er også ført til med faceliftet.Tucson står allerede i den nuværende udgave med et solidt arsenal af aktive sikkerhedssystemer, men automatisk nødbremse og de fleste andre systemer er ikke standard i basisudgaven. Faceliftet gør heldigvis op med den mangel, og alle Tucson i den nye udgave vil have systemet som standard. Den samlede pakke er udvidet, så det nu er muligt at få blind vinkel-system, aktiv sporassistent, træthedsregistrering, skiltegenkendelse, automatisk fartbegrænser (justerer farten efter vejskiltene), adaptiv fartpilot, 360 graders kamera og fjernlysassistent – men på dette tidlige tidspunkt har Hyundai Danmark ingen informationer om, hvad der kommer som standard, og hvad der vil koste ekstra.Hyundai pensionerer 1,7-liters dieselmotoren, som yder enten 115 eller 141 hk i den nuværende Tucson. Den erstattes af en ny og mere miljøvenlig 1,6-liters diesel med 115 eller 133 hk, og dobbeltkoblingsgearkassen (DCT) med syv trin vil kunne fås til den stærkere af de to. 2-liters dieselmotoren med 136 hk udgår, men motoren vil stadig kunne fås i den stærke udgave med 185 hk, der er parret med firehjulstræk som standard. Den fås med manuel gearkasse eller en ny automatgearkasse med otte trin.Udvalget af benzinmotorer rykker Hyundai ikke ved – på godt og på ondt. Den nye 1,4-liters turbomotor med 140 hk, fra i30, kunne med fordel erstatte sugemotoren 1,6 GDI med 132 hk, som kører videre – det er muligt, koreanerne har vurderet, at den nye motor skal arbejde for hårdt og derved vil opnå for ringe brændstofforbrug. Det er også muligt, at økonomiafdelingen har dikteret, at det var for stor en ændring til et facelift. Alternativet til 132 hk er turbomotoren 1,6 T-GDI med 177 hk, som i den udgående Tucson leverer overbevisende præstationer.