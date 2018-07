Euro NCAP uddeler fem stjerner til XC40 og Focus

Bilproducenterne gør det bedste for at følge med og leve op til kravene i sikkerhedstestorganisationen Euro NCAP’s omfattende testprogram, og anstrengelserne kommer i sidste ende forbrugerne til gode. I de seneste par år har Euro NCAP skruet op for kravene til aktivt sikkerhedsudstyr som automatisk nødbremsesystem og fartbegrænser, og udstyret bliver i stigende grad standard i alle biler.



De to seneste nye bilmodeller, som har været gennem strabadserne med crashtest og mange andre vurderinger er den nye Ford Focus og den nye Volvo XC40. Begge biler har udvidede udgaver af det automatiske nødbremsesystem med bl.a. fodgængergenkendelse som standard - og begge modeller opnår de eftertragtede samlede fem stjerner, den højeste anerkendelse.





Artiklen fortsætter under billedet Den nye Volvo XC90 er en af de fem sikreste biler, når det kommer til beskyttelse af voksne, Euro NCAP har testet i løbet af de seneste tre år Foto : PR

Men selv med det maksimale antal stjerner til både Focus og XC40 er der forskelle. I beskyttelse af voksne, som vurderes fra 0-100 procent, ramme XC40 hele 97 procent, og bliver dermed en af de fem bedste biler i Euro NCAP’s test i de seneste tre år. Focus må her nøjes med 85 procent, bl.a. fordi nakkestøtterne ved forsøderne ikke yder god beskyttelse mod piskesmæld. Volvo er anerkendt for meget sikre sæder, og i XC40 ydes der god beskyttelse mod piskesmæld.Focus overgår så til gengæld XC40, når det kommer til beskyttelse af bløde medtrafikanter ved sammenstød. Den får 72 procent mod 71 procent til XC40; denne del af testen inkluderer også nødbremsesystemernes reaktionsevne i forhold til bl.a. fodgængere. De to biler yder udmærket beskyttelse for børn, hvor begge ender med en score på 87 procent.