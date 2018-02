En hurtig udskiftning af BMW X4

BMW så hurtigt, hvor det bar hen med kundernes smag og introducerede X5, mærkets første SUV, i 1999, og i 2008 tog BMW så den vovede beslutning at introducere X6, den første SUV i coupéformat. Om man bryder sig om konceptet eller ej, var det en genistreg: et unikt og provokerende design, hvor gevinsten for BMW ikke bare var at være pioner på markedet, men også udnyttelse af X5-platformen til en model, der kunne sælges endnu dyrere. X6 kører for længst i anden udgave - en ny vil være klar i løbet af de næste to år - og den har sidenhen fået selskab af den mindre X4 på X3-basis i 2014, og den kompakte X2 på bund af X1 er netop nu på vej til forhandlerne.





Artiklen fortsætter under billedet Allerede fra starten kommer X4 i to pumpede versioner, M40i og M40d. Der er ikke tale om ægte M-modeller som M3 og M5, men stærke og mere fokuserede biler end standardudgaverne. Begge har seks cylindre, og mens M40i kører på benzin og har 360 hk, kører M40d på diesel og har en ydelse på 326 hk Foto : PR Fabian Kirchbauer

Artiklen fortsætter under billedet Bedre materialer og flere muligheder end i forgængeren. Instrumentbordet stammer fra den nye X3, og det betyder blandt andet, at man nu kan tilkøbe 12” digital instrumentering og en omfattende sikkerhedspakke Foto : PR Fabian Kirchbauer

Fordi den mellemstore X4 er en vigtig model i kampen mod bl.a. Mercedes-Benz, og fordi søstermodellen X3 med ny platform allerede er på markedet, introduceres en ny version blot fire år efter den første. Det muskuløse look er i den grad med brede skuldre og lav taglinje er bevaret, som det allerede kunne ses på den første X6 i 2008, men bagenden på X4 er tydeligt anderledes og minder om den på konkurrenten Mercedes-Benz GLC Coupé. Hellere holde sig tæt på fjenden. I begge ender lyser X4 med fuld-LED-lygter som standard, og skulle man vælge at holde sig til en af de mindre motorstærke modeller, får man alligevel dobbelte udstødningsrør i hver side.Til trods for flere udstyrsmuligheder og stærkt udvidet sikkerhedsudstyr er den nye X4 op til 50 kilo lettere, og BMW påpeger at vægtbalancen er perfekt, som var den nye SUV en sportscoupé: 50 procent af vægten hviler på hver af de to aksler, og vægten ligger lavere i den nye generation - et lavere tyngdepunkt har altid en indflydelse på køreegenskaberne. BMW kaster som vanligt en helt horde af elektronisk styrede systemer efter bilen mod merpris, som har en effekt på dynamikken: blandt andet variabelt sportsstyretøj, adaptive støddæmpere, M Sport-differentiale, M Sport-bremser.I motorrummet finder vi fire- og sekscylindrede motorer fra 184 til 360 hk, og fra den svageste til den kraftigste er firehjulstræk og automatgear (otte trin) standard – topmodeller er de sekscylindrede X4 M40i (benzin med 360 hk) og X4 M40d (diesel med 326 hk) med specifik opsætning af styretøj og undervogn samt større bremser. X4 overtager indretningen fra den nye X3 med en førerplads med bedre materialer og flere muligheder end før, så der nu eksempelvis er mulighed for digital instrumentering på 12”, større head up-display med fuld farvepalet og Driving Assistant Plus, et aktivt sikkerhedssystem. X4 kommer i modelvarianterne xLine, M Sport og M Sport X.