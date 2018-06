DS 7 Crossback: Fransk luksus-SUV fra 400.000 kr.

DS Automobiles skal blive for PSA-koncernen, hvad Audi er for Volkswagen: et premiummærke, hvor design, luksus og teknologi spiller hovedrollerne. Indtil nu har DS i bedste fald været et vedhæng på Citroën-nøglebundtet, hvor modeller som DS 3 og DS 5 er startet som og markedsført som Citroën-modeller, men med DS 7 Crossback lancerer mærket den første bil udviklet eksklusivt til mærket. Så eksklusivt som det lader sig gøre i en stor bilkoncern med flere mærker, hvor økonomi og platformsdeling vejer tungt.



DS 7 Crossback har platform og de fleste motorer til fælles med Peugeot-modeller som 3008 og 5008, men også Citroën Picasso. Men tilstedeværelsen af unikke elementer som en undervogn, som ved hjælp af et kamera kan scanne vejen og tilpasse affjedringen (DS Active Scan), nattesyn med infrarødt kamera og adaptive LED-forlygter, for slet ikke at tale om et opsigtsvækkende design ude og inde, får DS 7 Crossback til at minde meget lidt om de andre modeller på platformen.



Priserne skiller sig ud, for hvor Peugeot 3008 starter langt under 300.000 kr., er det tydeligt, at DS 7 Crossback mere har Audi og Volvo i sigtekornet. Størrelsesmæssigt ligger den mellem Audi-modellerne Q3 og Q5, men prismæssigt er den dog klart tættere på den mindste af de to Audi’er med en startpris på 400.000 kr. Ved introduktionen sidst på måneden fås DS 7 Crossback med tre motorer og i to udstyrsniveauer.



Omfattende udstyr inkluderet



Billigste mulighed er en 1,5-liters diesel med 130 hk og manuel gearkasse, der fås som Prestige til 400.000 kr. inklusive levering. Udstyret omfatter 19” alufælge, 12” touchscreen med navigation, 12” digital instrumentering, p-sensorer for og bag, nøglefri adgang og start, panoramaglastag, adaptive LED-forlygter og automatisk nødbremsesystem. Med samme udstyr koster den stærkere 2-liters diesel med 180 hk og automatgear 500.000 kr., mens benzinmotoren på 1,6 liter med 225 hk og automatgear fås til 550.000 kr.



De to stærkeste motorer fås med det endnu mere omfattende Elegance-udstyrsniveau, hvor den specielle undervogn DS Active Scan, Focal-audiosystem, bakkamera, ventilerede forsæder, ur i midterkonsollen fra B.R.M. Chronographs mv. er standard. Priserne ligger 120.000 kr. over Prestige-varianterne, og DS 7 Crossback ender dermed på 620.000 kr. med dieselmotoren med 180 hk og på 670.000 kr. med benzinmotoren med 225 hk. Der er endnu ingen priser frigivet for privatleasing eller beskatningsgrundlag. En benzinmotor med 180 hk og en plugin-hybrid med 300 hk er på vej, men har endnu ingen lanceringsdato.





Artiklen fortsætter under billedet Læder og luksus i lange baner. Touchscreen og digital instrumentering, begge 12«, er standard i alle DS 7 Crossback Foto : PR