Det bayerske flagskib: BMW genopliver sin 8-serie

Bilfabrikanterne holder os til ilden. I længere tid har BMW ladet os vide, at en ny 8-serie var på vej – med en smuk konceptbil, tekniske detaljer og billeder af den let kamuflerede coupé. Det er svært at vente, når man ved, at den gamle 8-serie, produceret fra 1989 til 1999, får en efterfølger. Nu skal vi heldigvis ikke vente længere, for spillet er slut, og den nye 8-serie har netop haft premiere.



Den nye coupé, som senere får følgeskab af en cabriolet, bliver nyt flagskib hos BMW, og den afløser samtidig 6-serie Coupé, som er udgået i stilhed fra modelprogrammet. Hvor den gamle 6-serie med en længde lige over fem meter var tættest på at være en konkurrent til Mercedes-Benz S-Klasse Coupé, så er den nye 8-serie en kompakt coupé i forhold til den: med 484 cm er den kun en centimeter længere end E-Klasse Coupé. Mens det sikkert ikke har en positiv effekt på pladsforholdene, vil det alt andet lige have positiv indflydelse på noget af den, den store 6-serie manglede: præcision, lethed og dynamik.





Akselafstanden på 282 cm giver smukke proportioner og stabilitet i køreegenskaberne – for ikke at tale om affjedringskomfort, som skal være til stede i en luksuscoupé. Letheden i den nye 8-serie ligger i høj grad også i konstruktionen. Coupéen er skabt af en blanding af letvægtsmaterialerne aluminium, magnesium og kulfiberforstærket plast. Køreindstillinger med stor variation, fra Comfort til Sport+, skulle give både bredt valg mellem opsætninger, der passer til humøret.



Starter med op til 530 hk



Mens det allerede er kendt, at 8-serie i løbet af kort tid kommer som M-model, M8, med en V8-motor med over 600 hk, så kender vi ikke de præcise detaljer om topmodellen. I stedet lanceres 8-serien først i to andre varianter. Semi-M-modellen M850i xDrive med en nyudviklet 4,4-liters V8-motor med 530 hk og et moment på 750 Nm. Den tager M’et helt bogstaveligt, når det kommer til kræfterne: 0-100 km/t sker på kun 3,7 sekunder.



Så hurtigt kan den anden 8-serie-variant, en dieselmodel, ikke levere accelerationstider, men 840d xDrive er alligevel kraftigt motoriseret (og kan køre længere uden stop på Autobahn) med sin sekscylindrede 3-liters motor med 320 hk, 680 Nm. 0-100 km/t går ikke ligefrem langsomt med 4,9 sekunder. Begge motorer kommer med en 8-trins automatgearkasse som standard.





Kabinen med 7″ fulddigital instrumentering, først set på den nye X5, kommer også med 10,25″ touchscreen og stort head up-display som standard. Standardudstyret tæller også fuld læderpakke (sæder, paneler, instrumentbord) og LED-forlygter (de smalleste på nogen BMW – og der er mulighed for adaptive LED-forlygter med laserlys til fjernlyset, glasindlæg til bl.a. gearvælgeren, Bowers & Wilkens Diamond Surround-anlæg og forskellige M Sport-pakker.



Den nye 8-serie står hos de danske forhandlere i november.