Den opladelige Toyota kommer nu til Danmark

Toyota er kendt og anerkendt for sin ekspertise omkring hybridbiler og det imponerende salg, japanerne har opnået med bilerne med både el- og benzinmotor. Når det kommer til opladningshybrider, plug-in-hybrider, er tempoet lavere – Toyotas filosofi er, at “lukkede” hybridsystemer uden opladningsmulighed til en lavere pris er langt mere relevante.





Artiklen fortsætter under billedet Den rent elektriske rækkevidde efter en opladning på 2-3 timer ligger på op til 63 kilometer. Solceller i taget kan på et år, med gennemsnitligt kørselsmønster, give en ekstra rækkevidde på 1.000 kilometer Foto : PR

Artiklen fortsætter under billedet Det futuristiske design kender vi fra Prius, og det samme gælder et rigtig fornuftigt standardudstyr med en overbevisende sikkerhedspakke og navigation Foto : PR

På trods af det, fandtes allerede den forrige Prius fandtes som plug-in-hybrid, og det gør den nyeste også. Den blev lanceret allerede kort efter den almindelige Prius i 2016, men høje priser og tvivl om afgifter har fået den danske importør til at fravælge den. Indtil nu. I dag er det blevet officielt, at Prius Plug-in kommer til Danmark, og den vil være hos forhandlerne inden sommerferien. Vil man bestille den, kan man allerede nu gøre det.Med markedsintroduktion er også prisen kommet helt på plads, og den starter ved 329.990 kr. med matrix-LED-forlygter, adaptiv fartpilot, automatisk nødbremse, infotainmentsystem med 8″ touchscreen og navigation, aerodynamiske alufælge på 15″ og en avanceret varmepumpe, som står for at varme bilen op, så batterierne ikke trækkes med den opgave. Det forøger rækkevidden betydeligt, lover Toyota, og varmepumpen kan effektivt varme kabinen op, selv om udendørs temperaturen ryger helt ned på minus 10 grader.Og netop rækkevidden er selvfølgelig spændende. Den rent elektriske rækkevidde er blandt de bedste i industrien med 63 kilometer på en fuld opladning, som skulle tage mellem to og tre timer. Prius Plug-in har en topfart på el på 135 km/t, hvorefter benzinmotor altid vil slå til og hjælpe de to elmotorer.I modsætning til den almindelige Prius, som har en ældre batteritype, kører Prius Plug-in med den mere moderne litium-ion-type, som bl.a. har højere energitæthed, og effektiviteten øges også ved, at batterierne under opladning varmes op til en effektivt arbejdstemperatur, selv om bilen står i 20 graders frost. Batteripakken er på 8,8 kWh. Det er muligt at tilkøbe solceller, som er indbygget i taget – på et år skulle de give en ekstra rækkevidde på 1.000 kilometer, uden at vi dog kender kørselsmønstret bag den udregning.Prius Plug-in har et unikt design i forhold til den almindelige Prius, og front og bagende har et helt eget design. Prismæssigt lægger den nye Prius Plug-in sig også anderledes end Prius – Prius starter ved 359.990 kr. med mindre standardudstyr i basismodellen.