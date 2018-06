Den nye Q8 er en Audi med karakter

At være den sidste i konkurrencen kan være en styrke. Man kan nå at lære af konkurrenterne for at optimere præstationen, og det er præcis hvad Audi håber på med sit nye flagskib i mærkets voksende SUV-række, den nye Q8. Den kommer på markedet hele 10 år efter den første BMW X6, som i 2019 vil komme i en helt ny og lettere tredje generation, og Mercedes-Benz hasteudviklede sin første SUV-coupé på basis af ML i forbindelse med faceliftet skiftet til modelnavnet GLE.



Q8 har samme coupéformat med en høj bagende og en taglinje, der buer langt mere end på den lidt længere søstermodel, Q7, men Audi lover pladsforhold, som kan få X6 og GLE Coupé til at virke som trange kolosser. Mere plads til benene, bedre plads til hovedet på de tre pladser i bagsædet.





Artiklen fortsætter under billedet Designet er forfriskende anderledes i forhold til de fleste andre Audi-modeller. Den mørke bjælke med baglygterne skal minde om den såkaldte ur-Quattro, Audis første firehjulstrækker fra 1980 Foto : PR

Bagagerummet kan rumme op til 1.755 liter, mens man må stoppe med at hælde i X6-bagagerummet, når man når 1.525 liter. Det kan godt være, SUV-coupéer først og fremmest er designet med stil in mente, men de skal også fungere som familiebiler. Den synlige forskel på Q8 og de to konkurrenter er designet. Både X6 og GLE Coupé lægger sig tæt op af deres ophav, X5 og GLE, som trækker fra i prestigeregnskabet, og Audi gør det helt omvendt. Q8 har designmæssigt intet til fælles med Q7.



Befriende - en ny retning for designet



Årsagen er simpel: Q8 skal være en helt separat model med mere prestige end den praktiske Q7, men den skal først og fremmest også introducere os for et helt nyt look for Audis Q-modeller. Med Q8 viser Audi en styrke og nytænkning, som i den grad har været savnet – det er befriende at se, at Audi ikke længere er låst af et design, som kun varierer mellem modeller i kraft af bilens størrelse. Den store grill har både horisontale og vertikale ribber, og mens rammen på standardudgaven er lakeret i bilens farve, fås den, som på fotomodellen, som skulle være en S-Line-model, også i grå – alternativt i sort. Den tværgående bjælke med integrerede baglygter skal minde om designet på den første Quattro-model fra Audi, coupéen Quattro, også kaldet Ur-Quattro, fra 1980.





Artiklen fortsætter under billedet Den luksuriøse kabine er som taget ud af A8 med to touchscreens og digital instrumentering Foto : PR

Mindst lige så langt fra Q7, men meget tæt på A8, ligger den luksuriøse kabine. I centrum står to touchscreens, en på 10,1” til infotainment og navigation, en på 8,6” til klimaanlæg, destinationsangivelse mv. Digital instrumentering med 12,3” skærm er standard, og som A8 fås Q8 med stort B&O-lydanlæg og et hav af aktive sikkerhedssystemer.



Q8 bliver naturligvis udstyret med firehjulstræk, i Audi-regi kaldet Quattro. Det er afstemt specifikt til modellen, men stammer som resten af teknikken fra platformen, der også bruges til bl.a. A8, Volkswagen Touareg og Lamborghini Urus. Audi holder endnu på informationer om motorer, men mildhybrid-system med 48 volt-teknologi er standard. Den sekscylindrede dieselmotor på 3 liter skulle i Q8 50 TDI yde 286 hk, og den sekscylindrede benzinmotor på 3 liter i Q8 55 TFSI når 340 hk. En plugin-udgave med benzinmotor og en SQ8 skulle også være på vej.



Q8 introduceres i Danmark sidst på sommeren, men priserne er endnu ikke på plads.