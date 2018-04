Den mest hidsige Toyota Yaris til dato kommer til Danmark

Den er mere ekslusiv end en specialmodel fra Porsche, og nu kommer den til Danmark i blot to eksemplarer. De to danske fans har betalt næsten 460.000 kr. for den lille GTI

Den er mere eksklusiv end en specialmodel fra Porsche, og prisen gør, at man spærrer øjnene op: Toyota Yaris GRMN, den første rigtige GTI-model fra japanerne i lang tid, produceres til Europa i blot 400 eksemplarer og i Danmark er prisen 457.183 kr.



Den opsigtsvækkende pris har ikke afskrækket to danske Toyota-fans, som har forhåndsreserveret et eksemplar af den lille GTI – og de to fans er de eneste, der får lov at købe Yaris GRMN, for den kommer ikke ud til salg hos forhandlerne som enhver anden Toyota.

Hvad får de to danske købere, som smider næsten en halv million for Yaris med det besynderlige efternavn, som i sin fulde længde bliver endnu mere særpræget med Gazoo Racing tuned by Meisters of Nürburgring? Eksklusivitet er en ting, selve produktionen af bilen en anden. Yaris GRMN produceres på samme bånd som alle andre Yaris-modeller til Europa, men 20 udvalgte og særligt trænede medarbejdere følger hvert af de 400 eksemplarer på fabrikken fra start til slut. Bilen er bygget op af en lang række dele, som adskiller sig meget fra dem i Yaris version Hr. og Fru Danmark, og hver gang en af de dele skal monteres, træder GRMN-medarbejderne til.

1,8-liters motor med kompressor

De to Yaris GRMN-ejere i Danmark kan hidkalde 212 hestekræfter fra en 1,8-liters benzinmotor med kompressor, og den manuelle gearkasse med seks trin giver direkte adgang til underholdningen. En af de to danskere, som forhåndsreserverede Yaris GRMN og nu har overført mere end 450.000 kr. til Toyota Danmark, er Poul Ellesøe fra Grenaa. Han har siden 2009 været ejer af den daværende topudgave af Yaris, TS-modellen med 133 hk, og han har netop fået overleveret sin Yaris GRMN.

»Det øjeblik jeg fik nys om bilen, vidste jeg, at den måtte jeg bare have. Jeg har i lang tid været fan af Yaris-linjen og har ejet flere specielle Yaris’er, så derfor var jeg begejstret, da den nye blev offentliggjort. Det er virkelig en helt speciel bil, og det kan jeg godt lide,« fortæller Poul Ellesøe til Toyota Danmark.



Gazoo Racing, som er ansvarlig for Toyotas motorsportsaktiviteter, har i en årrække leveret specialudgaver af flere Toyota-modeller til kunder i Japan i begrænsede eksemplarer, men Yaris GRMN er den første udgave, der kommer til Europa. Vi kan forvente at se flere GRMN-modeller i fremtiden – muligvis en hidsig udgave af den nye Auris.