Den lille Corsa er tilbage som dynamisk GSi

Opel er i gang med at genoplive GSi-navnet, som i mange år blev hæftet på de mest sportslige modeller - før OPC tog over. Nu er det OPC, der er ved at blive udfaset. Først var det Insignia der fik GSi hæftet på, og nu er det Corsa GSi

Opel har allerede en kraftig Corsa på modelpaletten, den hidsige Corsa OPC med 207 hk. Færre kræfter (og lavere pris) vil sandsynligvis også kunne tilfredsstille mange kunder, og derfor præsenterer tyskerne nu en Corsa GSi – en model der ellers har været fraværende i Corsa-serien siden den forrige Corsa. Den følger dermed sidste års Insignia GSi (nu hos de danske forhandlere fra 500.000 kr.), der var den første GSi netop siden den gamle Corsa GSi udgik.





Artiklen fortsætter under billedet Opel har valgt endnu ikke at frigive noget om motor og ydelse i den nye Corsa GSi, men til gengæld fortæller tyskerne, at undervognen stammer fra den hidsige Corsa OPC med 207 hk Foto : PR

Det tyske mærke, som siden 2017 har været en del af den franske PSA-koncern, giver den nye GSi en gave med på vejen, som Opel-fans og andre “hot hatch-entusiaster” bør sætte pris på. Corsa GSi har sportsundervognen og bremserne fra den kraftige OPC, og mens det er bedst ikke at tale om komfort i den sammenhæng, så er undervognen ukompromitteret sportslig og OPC underholdende på de små veje. Corsa GSi har trænet på Nürburgring i fritiden, skriver Opel.Om Corsa GSi så også vil blive tilbudt med spærredifferentialet fra Corsa OPC er nok mere tvivlsomt, for der skal stadig være en rangorden – og en grund til at opgradere til OPC. Corsa OPC ventes at blive den sidste OPC-model fra Opel, da der i stedet satses på GSi-modeller.I en nyhed som denne plejer vi gerne at skrive om motor og ydelse, men det gør Opel svært for os ved slet ikke at nævne hverken det ene eller det andet.Corsa får næppe en ny motor – en ny Corsa kommer allerede i løbet af 2019 – og den mest oplagte motor er 1,4-liters turbomotoren med 150 hk, kendt fra Corsa Sport, som kan erhverves for 225.000 kr. Corsa OPC koster 298.000 kr., så vores bud er 250.000 kr. for Corsa GSi. Den eksisterende Corsa Sport går fra 0-100 km/t på 8,9 sekunder og har en topfart på 207 km/t.Med i prisen vil følge 17″ alufælge, læderrat og alu-pedaler – 18″ alufælge og infotainment med Apple CarPlay koster ekstra.