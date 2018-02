Den fornuftige Golf fra 229.996 kr.

Den er mere praktisk end en SUV i samme størrelse, og den er mere rummelig end en almindelig Golf uden at være meget større – Golf Sportsvan er den fornuftige Volkswagen til kunderne, som ikke springer på SUV-moden. Den er intet almindeligt syn i Danmark, så den både teknisk og designmæssigt opgraderede Golf Sportsvan, som netop er introduceret hos Volkswagen-forhandlerne, vil næppe få et mere pulserende liv på markedet.





Artiklen fortsætter under billedet Bagagerummet er en af de store fordele ved den højere og lidt længere Golf Sportsvan. 590 liter uden at lægge bagsæderne ned er en høj volumen for en forholdsvis kort bil, men litermålet afhænger af, om man har skubbet bagsædet frem - det kan forskydes i længden Foto : PR

Faceliftet svarer til det, Volkswagen introducerede i 2017 til den almindelige Golf, så hvad angår designet, er ændringerne mildest talt overskuelige med mere krom, lette justeringer af grill og kofangere og nyt indhold i lygterne - bagtil er der LED-lygter i alle versioner af bilen. Væsentlige opgraderinger i kabinen er de nye infotainmentsystemer med 8” eller 9,2” skærm, begge med glaspanel, den store helt uden fysiske knapper, Der er hele seks motorer at vælge mellem, deriblandt den nye benzinmotor på 1,5 liter med 130 eller 150 hk, men i basismodellen vil accelerationen være adstadig med en 1,2-liters motor med 85 hk.Som den regulære Golf fås Sportsvan i udstyrsniveauerne Trendline, Comfortline og Highline, og 8” touchscreen, fartpilot, multifunktionslæderrat, automatisk nødbremsesystem med fodgængergenkendelse og varme i forsæderne har selv den billigste. Volkswagen Danmark elsker at klumpe udstyr sammen i pakker, og til Golf Sportsvan fås således en hel del DK-pakker, en teknikpakke og to førerassistentpakker. Til fornuftige 8.195 kr. indeholder DK-pakken bl.a. p-sensorer for og bag, regnsensor og automatisk nedblændeligt bakspejl.Priserne på den faceliftede Golf Sportsvan starter ved 229.996 kr. Merprisen ift. Golf hatchback er ca. 20.000 kr., og Golf Sportsvan er cirka 8.000 kr. dyrere end Golf Variant, altså den rummelige stationcar-Golf.