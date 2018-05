Den første SUV fra Rolls-Royce bliver den dyreste af sin art

Mere end tre år efter den officielle annoncering af projektet, ser vi resultatet: Cullinan, en SUV fra Rolls-Royce. Nærmere en blåstempling af fænomenet SUV kommer man næppe, og mens en SUV fra et af de mest fornemme bilmærker på planeten nok kan skabe diskussion, så gør Rolls-Royce blot det, ethvert firma med en sund holdning til forretninger gør. Rolls-Royce lytter til kunderne, som ikke vil nøjes med en Bentley Bentayga eller Range Rover, og Rolls-Royce udvikler sig og går efter vækst. Cullinan, opkaldt efter den største diamant, der er fundet til dato, er på ingen måde en almindelig SUV. Den er SUV'ernes Rolls-Royce, ekstravagant, ekstremt luksuriøs og noget helt særligt i sin håndbyggede helhed.





Artiklen fortsætter under billedet Den nye platform »Architecture of Luxury« blev introduceret med den nye Phantom, og i modsætning til tidligere deles intet med BMW, som ejer Rolls-Royce Foto : PR

Artiklen fortsætter under billedet Adgang til bagsædet, som fås som bænk med tre pladser eller to separate stole, sker gennem såkaldte selvmordsdøre Foto : PR

Rolls-Royce er udmærket klar over, at her er tale om mere end bare en ny karrosserivariant. Her er tale om en praktisk familiebil, som er lige så stor en nyhed for det BMW-ejede britiske mærke. Den dyreste SUV i verden er uden tvivl også den dyreste familiebil, og Rolls-Royce er som vanligt gået hele vejen for at skabe et unikt køretøj. Som den første SUV i verden har den en elektrisk styret glasrude, som kan køres op mellem bagsæde og det 560 liter store bagagerum. Dermed sidder man i bagsædet – der fås som ”bænk” med tre pladser eller i en udgave med to separate stole og gennemgående midterkonsol – uforstyrret og uden at få træk. Bunden i bagagerummet kan hæves ved at trykke på en knap, så gulvet bliver plant, når det første nedfældelige bagsæde i mærkets historie lægges ned og skaber et stort rum på op til 1.930 liter.Adgangen til bagsædet sker som på limousinerne Ghost og Phantom gennem store, elektrisk betjente døre, som er hængslet bagtil. Den store Phantom var den første Rolls-Royce med den helt nye platform »Architecture of Luxury«, og Cullinan får en videreudviklet udgave, som ikke bare er stivere, men også indrettet med Rolls-Royce's første firehjulstræk, som skal komme både vejgreb og dynamik til gode. Rolls-Royce lover at Cullinan er ”Effortless, Everywhere” - uanstrengt overalt – og vil levere samme overdådige komfort som limousinerne, udvidet med fremkommelighed på steder, hvor sand og mudder står op af sidderne.Uanstrengt vil kunderne også føle, at drivlinjen i Cullinan er: der ligger naturligvis en V12-motor på 6,75 liter bag The Spirit of Ecstacy, den klassiske kølerfigur. Selv om ydelsen med 571 hk ikke helt når op på siden af Bentley Bentayga W12, vil Rolls-Royce næppe få klager. Platformen er udviklet til også at rumme alternative drivlinjer, så en Cullinan med hybridteknik kan også ligge i kortene.