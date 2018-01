Den amerikanske pickup-truck er en guldkalv

Den mest solgte bil i 2017 i USA var ingen sedan eller SUV, men den store pickup-truck fra Ford, F-150. Med langt over 800.000 solgte på bare et år ligger den langt foran alle andre på markedet, og salget er et tegn på, at benzinpriserne er lave og økonomien er sund. Når de to ting forekommer, kommer hybridbiler og miljøet i anden række i USA

Den største forskel mellem de biler vi danskere kører i, og de biler amerikanerne kører i, er ikke størrelsen, men gørelsen. Der var stribevis af SUV'modeller og sedaner på listen over de mest solgte biler i USA i 2017, men i top tre ligger tre modeller, som hverken er SUV eller sedan. De tre absolut bedst sælgende biler i 2017 var modeller, de fleste danskere registrerer med let forbløffelse, når de en sjælden gang optræder i den danske trafik: Ford F-150, Chevrolet Silverado, RAM 1500. Pickup-trucks. Størrelsen og højden ligger langt fra VW Up og Peugeot 208, men det er ladet, der er den største forskel. Om det er halmballer, murerspande, eller jagtudstyr de amerikanske købere vil slæbe rundt på, så skal det helst foregå i et lad.





Artiklen fortsætter under billedet Mange tænker på amerikanske pickup-trucks som simple biler uden luksus, og det var de også for 15 år siden. I dag er de ikke bare læsset til kanten med læder og luksus, men er også teknisk avancerede som europæiske luksusbiler - i de nyeste modeller ses bl.a. 10-trins automatgear, infotainmentsystem med 12” touchscreen og 48 volt elektrisk system Foto : PR

Artiklen fortsætter under billedet De store ladbiler spænder virkelig bredt. Fra de luksuriøse flydere som denne RAM 1500 Laramie Longhorn, der især kan få kunder i Texas til at savle. De andre yderpunkter i modelprogrammet, hvor der er V6- og V8-motorer i flere udgaver, er den simple arbejdstruck uden meget udstyr og de stærkt terrængående udgaver som Ford F-150 Raptor Foto : PR FCA US LLC

Det amerikanske frihedsbegreb spiller ind her, for når det går godt i USA, og benzinpriserne er lave, som de har været i en årrække nu, så glemmer rigtig mange kunder alt om hybridbiler og økonomiske familiebiler – der skal bare købes stort, og der skal bare bruges løs. For nu at vende tilbage til, hvor mange kunder i 2017 købte de tre modeller i toppen af top 20, så er tallene så forbløffende som størrelsen på de tre pickup-trucks – som i USA endda kun regnes for mellemstore modeller.Ford F-150 var den mest solgte med cirka 897.000 styk, Chevrolet Silverado nummer to med cirka 587.000 styk og RAM 1500 nummer tre med cirka 500.000 eksemplarer. Der er endnu en pickup-truck i denne størrelse i top 20, GMC Sierra, søstermodellen til Chevrolet Silverado, på plads 17 med cirka 217.000 eksemplarer. Totalmarkedet i USA landede i 2017 på cirka 17,2 mio. biler, pickup-trucks inklusive.Den første almindelige bil er Toyota RAV4 på fjerdepladsen med cirka 408.000 styk. Mange kunder har ikke behovet, men de har lysten, og de har pengene. Det har producenterne fundet ud af i løbet af de senere år, og den tekniske og mekaniske udvikling, for ikke at tale om mulighederne for komfort og luksus, er eksploderet i forhold til tidligere. Ford startede for alvor kapløbet i 2014 med en helt ny F-150 ved at give den aluminiumskarrosseri og en vægtreduktion på langt over 300 kilo. Innovation vinder også kunder i USA, og kapløbet kan minde om det, Audi, BMW og Mercedes-Benz konstant befinder sig i i Europa. Nye features, nye motorer, højere trækkapacitet.De japanske konkurrenter Nissan og Toyota har tilsvarende pickups, men opmærksomheden gør til de lokale mærker. Chevrolet og RAM præsenterede på biludstillingen i Detroit helt nye udgaver af Silverado og 1500, og mellem dem er der store vægttab, et infotainmentsystem med 12” touchscreen, en automatgearkasse med 10 trin og 48 volt elektrisk system.Det lyder igen som europæiske premiummodeller, med det er altså amerikanske pickup-trucks. Det er en så lukrativ forretning, at også Tesla er på vej med en elektrisk udgave. Men stiger benzinpriserne og sætter en ny økonomisk krise ind, kan det være en kortsigtet løsning at have satset meget af forretningen på store biler med lad.