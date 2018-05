Citroëns nye SUV klar omkring årsskiftet

Som et tegn på, hvor vigtigt et marked det kinesiske er for Citroën, så besluttede den franske producent i 2017 at lancere sin nye topmodel, den mellemstore SUV C5 Aircross, kun i Kina. Med offentliggørelsen af den europæiske udgave er der nu klarhed omkring lanceringen i Europa, og dermed Danmark, og kunderne må endnu væbne sig med tålmodighed – vi skal frem til slutningen af 2018, før den nye SUV kommer ud til forhandlerne.



C5 Aircross er det seneste medlem af den franske PSA-koncerns modelprogram for mellemstore SUV’er, som blev sat i søen med den seneste Peugeot 3008. Siden da er Peugeot 5008, Opel Grandland X (Opel er nu en del af PSA) og DS 7 Crossback dukket op for at styrke holdet.





Artiklen fortsætter under billedet C5 Aircross fås med 20 aktive førerassistance- og sikkerhedssystemer Foto : PR 5DsR(4)

Designmæssigt er C5 Aircross mere tilbageholdende end dens lillebror C3 Aircross, men samtidig markant anderledes end de andre mellemstore SUV’er fra koncernen. Størrelsesmæssigt ligger den med en længde på 450 centimeter mellem de to Peugeot-modeller, og C5 Aircross er derfor stort set samme størrelse som Volkswagen Tiguan.PSA er på mange måder god til at differentiere mellem modeller på samme platform, og det gælder ikke kun det ydre design.I kabinen vil ingen tage fejl af, om de sidder i en 3008, en DS 7, en Grandland X eller den nye C5 Aircross. Den har som 3008 en fulddigital instrumentering på 12,3″, og i midten sidder en 8″ touchscreen i et instrumentbord, som ellers kun ser ud til at have gearvælgeren til automatgearkassen til fælles med 3008.En væsentlig forskel på C5 Aircross og de andre tre er undervognen, som har Citroëns nyeProgressive Hydraulic Cushions-system med unikke støddæmpere med to kamre, som i europæisk regi debuterede i den faceliftede C4 Cactus. C5 Aircross har ligeledes de nye Advanced Comfort-sæder, som hæver niveauet af komfort – i hvert fald i den mindre C4 Cactus. Forhjulstræk er, som i de tre andre mellemstore SUV’er, eneste mulighed i C5 Aircross, men det kan peppes op med systemet Grip Control, som bl.a. gør, at hjulspind tillades på løst underlag som sne.Før C5 Aircross sidst på året i 2019 kommer som plugin-hybrid med en ydelse på omkring 300 hk, sender Citroën de traditionelt motoriserede udgaver ud. Med fra starten er to benzinmotorer og to dieselmotorer. Benzinmotorerne er en 1,2-liters trecylindret motor med 130 hk og manuel gearkasse med seks trin og en 1,6-liters firecylindret med 180 hk og en ny automatgearkasse med otte trin. 1,5-liters dieselmotoren med 130 hk fås enten med manuel gearkasse eller automatgearkassen, mens den stærkere 2-liters diesel med 180 hk har automatgearkassen som standard.C5 Aircross kommer med 20 førerassistance- og sikkerhedssystemer, bl.a. Highway Driver Assist, som skulle give mulighed for autonom kørsel på niveau 2 – adaptiv fartpilot, aktiv sporassistent mv.