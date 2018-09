BMW Z4 med lavere ydelse i Europa end i USA

Det er efterhånden længe siden, BMW producerede sin kompakte roadster i USA, så det faktum at europæiske kunder må vinke farvel til omkring 85 hk i forhold til amerikanerne, når de vælger den nye Z4 M40i, har intet med USA at gøre. Skylden kan vi umiddelbart skyde på den nye WLTP-norm, som kan have krævet ændret motorstyring og andre justeringer i motorrummet. I Europa yder den sekscylindrede Z4 M40i så 340 hk, hvilket skulle være nok til en omgang vind i håret, og mere bliver det næppe til, for BMW vil ikke umiddelbart skyde penge i en hardcore M-udgave af sin nye roadster.



Topmodellen har 8-trins automatgear, og det bliver også standard i de to øvrige varianter, Z4 sDrive30i og sDrive20i, så med mindre BMW på et senere tidspunkt ændrer beslutning, bliver der ikke mulighed for en manuel gearkasse i nogen Z4. 30i og 20i har begge en firecylindret motor på 2 liter, men 61 hk skiller de to varianter – 30'eren har 258 hk, 20'eren 197 hk. BMW skal have ros for stadig at tilbyde en udgave med under 200 hk, og det går bestemt ikke langsomt, skulle man vælge at spare på ydelsen: i løbet af bare 6,6 sekunder når man de første 100 km/t, og samme disciplin foregår selvfølgelig noget hurtigere med 258 hk i motorrummet, men ikke så forskellen bliver voldsom. 5,4 sekunder skal den stærkere udgave bruge fra 0-100 km/t.



Den nye Z4 er som den første, og foreløbig eneste, model hos BMW udviklet i samarbejde med Toyota, som i sin ende sælger sin kommende sportsvogn under det klassiske navn Supra. Den store forskel, udover design og unik opsætning hele vejen i gennem, er karrosseritypen. Supra kommer som lukket sportsvogn, en coupé, mens Z4 altså kører som roadster med kaleche. Den udgående Z4 havde et foldetag i fast materiale, men BMW går med den nye tilbage til en kaleche i stof. Den nye Z4 ventes til salg fra marts 2019.





Under den nye stofkaleche møder man en lækker førerplads med bl.a. fulddigital instrumentering Foto : PR BERNHARD_LIMBERGER