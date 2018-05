BMW vil sende elektrisk SUV på gaden i 2020

BMW har med i3 og i8 for længst introduceret kunderne for elektrificering af bilerne, men i sidste ende er de to modeller langt fra de mere mainstreamprægede elbiler, mærket har brug for. Med i3 og i8 er budskabet og teknologien på plads, men den større udbredelse vil først komme, når mere ordinære modeller begynder at tage form.



Concept iX3 er en forsmag på en elbil fra BMW, som tager udgangspunkt i en almindelig model fra tyskerne, nemlig X3. En elektrisk SUV er den helt rigtige vej at gå i forhold til markedstendenserne, og konkurrenten Jaguar er med I-Pace allerede klar med sin elektriske SUV. BMW forventer at åbne for reservationen af den endelige udgave af iX3, men den endelige lancering bliver først i 2020.





Den endelige iX3 vil køre med femte generation af elbilsteknologien eDrive, som har en helt ny elmotor og kraftigere batterier. Elmotoren forventes at få en ydelse på 270 hk, og batteripakkens nettokapacitet vil ligge på mindst 70 kWh. Oversat til rækkevidde vil det svare til, at man efter den nye og langt strengere WLTP-norm vil kunne køre over 400 kilometer på en opladning. Selve ladetiden reduceres med en ny ladestyringsenhed, så iX3 kan oplades ved hurtigeladestandere med en effekt på 150 kW - efter 30 minutter er bilen ladet op.Den nye iX3 vil som konceptbilen adskille sig markant fra den almindelige X3 ved at have en ændret front med en grill med “åbne nyrer” og mere aerodynamisk design. Et tema med farven blå vil være gennemgående både på eksteriør og i interiøret.